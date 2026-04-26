Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de España

Marco Bezzecchi salió todavía más líder del Mundial de MotoGP tras su paso por Jerez. A pesar de que el italiano no sumó en la Sprint del sábado, su segunda posición en la carrera larga del domingo le permite ampliar distancias al frente de la clasificación, especialmente con Marc Márquez.

El piloto de Ducati consiguió la pole position del sábado que vino acompañada de una victoria épica en la Sprint bajo la lluvia. Se esperaba un fin de semana positivo para el de Cervera, aunque todo el acierto que tuvo durante el sábado lo perdió el domingo.

Las imágenes de la carrera de MotoGP en Jerez. / Roman Rios / EFE

Y es que a la segunda vuelta de la carrera en el GP de España, Marc Márquez sufrió una aparatosa caída que lo dejó fuera de combate antes de tiempo. Sin posibilidad para luchar por puntos, sus rivales aprovecharon para ampliar distancias con el campeón del mundo, en ese momento cuarto del Mundial.

Marc cae a la quinta plaza a 44 puntos de Bezzecchi, que también amplia renta con Jorge Martín (2º) y Di Giannantonio (3º). La noticia positiva es el subidón de Álex Márquez, séptimo en el Mundial con 53 puntos, a cuatro de su hermano Marc y a 48 del liderato de la Aprilia de Bezzecchi.

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP 2026

Marco Bezzecchi – Aprilia Racing – 101 pts () Jorge Martin – Aprilia Racing – 90 pts (-11) Fabio Di Giannantonio – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 71 pts (-30) Pedro Acosta – Red Bull KTM Factory Racing – 66 pts (-35) Marc Marquez – Ducati Lenovo Team – 57 pts (-44) Raul Fernandez – Trackhouse MotoGP Team – 54 pts (-47) Alex Marquez – BK8 Gresini Racing MotoGP – 53 pts (-48) Ai Ogura – Trackhouse MotoGP Team – 48 pts (-53) Francesco Bagnaia – Ducati Lenovo Team – 34 pts (-67) Enea Bastianini – Red Bull KTM Tech3 – 30 pts (-71) Brad Binder – Red Bull KTM Factory Racing – 28 pts (-73) Luca Marini – Honda HRC Castrol – 27 pts (-74) Franco Morbidelli – Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 25 pts (-76) Johann Zarco – Castrol Honda LCR – 24 pts (-77) Fermin Aldeguer – BK8 Gresini Racing MotoGP – 20 pts (-81) Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 11 pts (-90) Diogo Moreira – Pro Honda LCR – 9 pts (-92) Joan Mir – Honda HRC Castrol – 4 pts (-97) Alex Rins – Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 3 pts (-98) Toprak Razgatlioglu – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 1 pt (-100) Jack Miller – Prima Pramac Yamaha MotoGP – 0 pts (-101) Maverick Viñales – Red Bull KTM Tech3 – 0 pts (-101) Michele Pirro – BK8 Gresini Racing MotoGP – 0 pts (-101) Augusto Fernandez – Yamaha Factory Racing – 0 pts (-101) Lorenzo Savadori – Aprilia Racing – 0 pts (-101)

En SPORT te actualizamos la clasificación del Mundial de MotoGP tras cada carrera, con especial atención al desarrollo de los pilotos españoles de la categoría.