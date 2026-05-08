Luca Marini pone a Honda al frente de la clasificación en Le Mans

El italiano Luca Marini (Honda RC 213 V) ha puesto al fabricante japonés al frente de la clasificación de la primera sesión libre de entrenamientos del Gran Premio de Francia de MotoGP, que se ha disputado en el circuito 'Bugatti' de Le Mans.

Marini marcó un mejor tiempo de 1:30.857 con el que superó en poco más de dos décimas de segundo al español Pedro 'Tiburón' Acosta (KTM RC 16) y al francés Johann Zarco (Honda RC 213 V).

El vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) acabó noveno, a medio segundo de Marini.

El italiano Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) tuvo que cumplir con una penalización de cinco minutos de retraso en su salida en esta primera sesión libre y 1.000 euros de multa, al ser sancionado por Dirección de Carrera.

El motivo de la sanción fue por su comportamiento durante el Gran Premio de España, cuando en la primera clasificación se rompió el motor de su moto y se mantuvo en la zona de la trazada hasta llegar a los talleres, lo que generó una situación de peligro al resto de pilotos.

Otro italiano, el compañero de Morbidelli, Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), fue el primer líder de la tanda con un registro de 1:31.302, mientras los focos se centraron por unos instantes en el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), campeón del mundo de MotoGP en 2024, que perdió una pieza aerodinámica de su moto a las primeras de cambio.

A 'Diggia' le secundaron el español Joan Mir (Honda RC 213 V) y los pilotos oficiales de Ducati, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia y el español Marc Márquez.

Bien es cierto que ese 'orden' duró más bien poco, al inmiscuirse en la pelea Luca Marini, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Johann Zarco, vencedor de la pasada edición de la carrera francesa, Enea Bastianini, Fabio Quartararo o Alex Márquez, entre otros.

Di Giannatonio aguantó al frente de la tabla de tiempos prácticamente hasta el final de la sesión, hasta que a falta de algo más de cinco minutos se puso líder su compatriota Luca Marini (Honda RC 213 V), con 1:31.120, pero ya con muchos pilotos marcando parciales de vuelta rápida.

Ese era un claro indicio de que los pilotos habían comenzado su lucha por mejorar lo tiempos y el primero en hacerlo fue el propio Luca Marini, que bajó hasta el segundo treinta al rodar en 1:30.857, aunque muchos de los registros de los pilotos acabaron cancelados por exceder los límites del trazado.

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Tras la estela de Marini se situaron Acosta, Zarco, Di Giannantonio, Raúl Fernández, Alex Rins, Alex Márquez, Ai Ogura, Marc Márquez y Brad Binder, que completaron las diez primeras posiciones.