Marc Márquez no piensa darle la espalda al Mundial de MotoGP

Nadie dijo que iba a ser sencillo. Nadie. Y, por descontado, tampoco Marc Márquez (Ducati) aseguró que esto se iba a arreglar ¡ya!, llevará su tiempo. El que está empleando el nueve veces campeón del mundo en afrontar un nuevo campeonato en el que, hoy, por vez primera esta temporada (Tailandia, Brasil, EEUU, Jerez y Francia) no ha conseguido clasificarse, el viernes, entre los 10 primeros y, por tanto, acceder directamente a la Q2, la ‘quali’, en la que se forma la parrilla de salida de la prueba al ‘sprint’ del sábado (15.00 horas, DAZN) y la del domingo (14.00 horas).

El mejor crono fue del campeón local, el francés Johann Zarco (Honda, 1.29.907 minutos), que ha estado portentoso y que ya ganó, el pasado año, aquí bajo la lluvia. El mayor de los Márquez, que estuvo siempre merodeando los diez primeros puestos, cayó hasta el 13º en los últimos 10 minutos y deberá pasar por la repesca (Q1) para ser uno de los dos más rápidos y acceder a la ‘quali’ buena, definitiva.

Necesita tiempo

Y cuando le pides explicaciones, ‘Il Cannibale’, cómo no, te las da. “Bueno, todo se explica por lo que vengo comentando desde que arrancó la temporada, aunque muchos de vosotros no me creáis. Tengo que seguir trabajando con mi equipo, con mis ingenieros, con mis telemétricos, con mis mecánicos, con Gigi (Dall’Igna, el gurú de Borgo Panigale) y con Ducati, para encontrarme cada vez mejor y más cómodo sobre la moto y coger confianza”.

Para MM93, caer a la 13ª posición no ha sido una sorpresa mayúscula, aunque siempre pensó que podía meterse entre los 10 primeros. “No sé, no me veía delante, no, pero sí entre el quinto y el décimo y, además, no he podido cuadrar la vuelta de ‘quali’, cosa que si tienes velocidad, lo cuadras”. Eso sí, puede que haber caído a la Q1 le beneficie en caso de que, como indica el pronóstico del tiempo, llueva mañana sobre Le Mans y, por tanto, el campeonísimo pueda llegar a la Q2 con la inercia y el tacto de haber rodado a tope en una condiciones difíciles.

“La moto, hoy, por ejemplo, me gustaba, me encontraba bien, bueno, se ha visto ¿no? hay tres Ducati (Fabio Di Giannantonio, 2º; ‘Pecco’ Bagnaia, 3º y Àlex Márquez, 4º) entre los cinco primeros, pero yo no he sabido sacarle el jugo que tenía”. Y añade sin complejos: “Yo creo que, con respecto al año pasado, no tengo la sensación de que los demás corran más que el año pasado, me temo que yo voy estoy siendo más lento que el año pasado. Es solo cosas de insistir”.

"Estoy muy tranquilo, sé por dónde vamos, sé lo que necesito, sé lo que debo hacer y, como dije ayer, de peores situaciones hemos salido, pero necesito serenidad, estar tranquilo, seguir trabajando duro y centrarme en mí mismo, insistiendo"

A Marc no le inquieta, insisto, se le ve muy concentrado en su trabajo y en ir quemando las etapas que ha diseñado para volver a estar delante, con la posibilidad de que sus adversarios le hayan perdido el respeto que imponía cuando dominaba a placer casi siempre.

“Sin duda, he dejado de ser, de momento, la referencia, que es lo que ocurre cuando siempre estas delante y marcas el ritmo de los entrenamientos”, comentó al final de su exposición. “Este año no lo estoy siendo y puede, sí, claro, que la mentalidad de los rivales cambie respecto a mí, pero eso no es algo que me preocupe ahora en mi situación”.

Nadie, absolutamente nadie, le hará cambiar de opinión, de planteamiento, él tiene un plan, como diría ‘el nano’, Fernando Alonso, y lo va a cumplir.

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“Estoy muy tranquilo, sé por dónde vamos, sé lo que necesito, sé lo que debo hacer y, como dije ayer, de peores situaciones hemos salido, pero necesito serenidad, estar tranquilo, seguir trabajando duro y centrarme en mí mismo, insistiendo”, sentenció el nueve veces campeón del mundo.