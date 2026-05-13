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MotoGP llega al corazón de Barcelona

Como antesala del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP™ 2026, la ciudad ha acogido por primera vez el MotoGP Fan Fest Barcelona

Àlex Márquez y otros pilotos, en la Fan Fest 2026 de MotoGP en la Plaça de Catalunya

Àlex Márquez y otros pilotos, en la Fan Fest 2026 de MotoGP en la Plaça de Catalunya / Zowy Voeten / EPC

Begoña González

Begoña González

Barcelona

La Plaza de Catalunya se ha convertido este miércoles en el epicentro del universo MotoGP a tan solo unas horas de vivir una de las grandes semanas del motociclismo mundial. Como antesala del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP™ 2026, la ciudad ha acogido por primera vez el MotoGP Fan Fest Barcelona, un gran evento abierto al público que ha trasladado la emoción del circuito al corazón de la capital catalana durante dos días.

Simuladores de conducción, sorteos, una réplica del trofeo de MotoGP o una exposición de una exquisita muestra de motos y otros objetos de pilotos como cascos y monos han atraído la atención de miles de fanáticos de las dos ruedas que han pasado por el festival este primer día de apertura. Sin embargo, el plato fuerte de la experiencia ha tenido lugar por la tarde, cuando los principales pilotos españoles han subido al escenario y han firmado autógrafos para sus fans. La iniciativa, muy similar a la que hace dos años viene desplegando la Fórmula 1, pretende acercar este deporte a la ciudadanía desde distintos ámbitos y de forma totalmente gratuita.

[Consulta la clasificación de MotoGP]

Ambiente en la Fan Fest 2026 de MotoGP celebrada en la Plaça de Catalunya, con actividades y experiencias abiertas al público relacionadas con el campeonato del mundo de motociclismo.

Ambiente en la Fan Fest 2026 de MotoGP celebrada en la Plaça de Catalunya, con actividades y experiencias abiertas al público relacionadas con el campeonato del mundo de motociclismo. / Zowy Voeten / EPC

Elenco de primer nivel

Los primeros en pasar por el escenario junto a Izaskun Ruiz, periodista del Mundial para Dazn, y Cesc Vila, speaker del Circuit de Barcelona-Catalunya han sido los pilotos de Moto3 y Moto2 Ivan Ortolá, José Antonio Rueda con Álvaro Carpe y Brian Uriarte, Daniel Holgado y Máximo Quiles y por último Manuel González y David Muñoz. Tras ellos, y ante la expectativa de los fans agolpados frente al escenario, han hecho su aparición estelar los pilotos de la categoría reina: Joan Mir, Álex Rins, Pedro Acosta, Àlex Márquez y Jorge Martín.

Ambiente en la Fan Fest 2026 de MotoGP celebrada en la Plaça de Catalunya, con actividades y experiencias abiertas al público relacionadas con el campeonato del mundo de motociclismo.

Ambiente en la Fan Fest 2026 de MotoGP celebrada en la Plaça de Catalunya, con actividades y experiencias abiertas al público relacionadas con el campeonato del mundo de motociclismo. / Zowy Voeten / EPC

Sobre el escenario, los pilotos han compartido sus sensaciones para este fin de semana y la ilusión por esta nueva iniciativa que les acerca más a sus fans. "Ojalá esto se hubiera hecho cuando éramos pequeños", aseguró ante los medios Rins. "Venir al centro de Barcelona y ver a tantas personas, es increíble. Correr en un circuito de casa, además, es siempre especial”, añadió Martín. Según adelantó en la presentación de este Gran Premio el propio Carmelo Ezpeleta, la intención es exportar este espacio para los fans a otros grandes premios. Sin embargo, Barcelona para muchos de los pilotos es especial. "Siempre da gusto venir a Barcelona. La afición es genial e incluso cuando las cosas no me van bien en el Circuit, da gusto sentir el ánimo y el apoyo de estos aficionados”, reconoció Acosta.

[Consulta el calendario de la temporada del Mundial]

Expectactivas para el fin de semana

De cara al Gran Premio de este fin de semana, los pilotos se han mostrado animados y muy motivados por competiren casa. "Siempre que corremos en casa tenemos la máxima ilusión por hacerlo bien. Viene mucha gente que nos quiere a vernos", afirmó Àlex Màrquez. "Barcelona es una pista que me trae buenos y malos recuerdos, pero me gusta y este fin de semana puede pasar de todo”, auguró Martín, que llega a esta prueba en segundo lugar a un solo punto de Marco Bezzecchi al frente de la clasificación general, separados por solo un punto.

Pedro Acosta durante su participación en la Fan Fest 2026 de MotoGP celebrada en la Plaça de Catalunya.

Pedro Acosta durante su participación en la Fan Fest 2026 de MotoGP celebrada en la Plaça de Catalunya. / Zowy Voeten / EPC

A pesar de que en un primer momento se esperaba también la presencia de Marc Márquez, debido a su lesión en el reciente GP de Francia del pasado fin de semana, el vigente campeón del mundo no acudió al fan fest ni tomará parte en el Gran Premio de casa. “Siento mucho no poder estar ahí, con vosotros”, ha lamentado en un vídeo el ‘93’. En su ausencia, ha sido su hermano Álex quien más vítores ha levantado en el escenario de la Plaça Catalunya y quien ha mandado un mensaje de calma a sus seguidores: "le he visto en momentos peores y al final creo que lo de ahora solo es una piedra en el camino". Tras ello, el menor de los Márquez reconoció que tenía ganas de "volver a disfrutar delante de la afición y, sobre todo, de encontrar otra vez aquel ‘flow’ del año pasado aquí y de este año en Jerez, que hace que vayamos tan rápido”.

[Próxima carrera]

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Aunque ya mañana los pilotos se trasladarán al Circuit, en Plaça Catalunya la fiesta seguirá un día más, con acceso libre, de 12 a 21 horas.

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