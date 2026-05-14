Los rivales de Márquez no se fían: creen que Marc aún puede repetir título

Marc Márquez (Ducati), de 33 años, vencedor de 99 grandes premios y nueve veces campeón del mundo de motociclismo, será, este fin de semana, el gran ausente del Gran Premio de Catalunya, sexta prueba del campeonato. 'Il Cannibale' fue operado, el pasado domingo, del hombro y pie derecho y nadie sabe cuando podrá volver a competir. No estará en Montemló, la semana que viene no hay gran premio y, la siguiente, es, nada más y nada menos, que Mugello, uno de los circuitos más veloces y, sin duda, un escenario donde quien quiera ganar tendrá que estar en su mejor condición física, pues casi todo el trazado es vertiginosos.

Márquez se encuentra a 71 puntos del italiano Marc Bezzecchi (Aprilia), que es quien lidera el Mundial, con solo un punto de ventaja sobre Jorge Martín, ambos con la poderosa moto de la factoría de Noale. En Montmeló, a lo largo del día de hoy, nadie, absolutamente nadie, de los consultados por El Periódico, se atreve, a falta 17 grandes premios, 34 carreras y 629 puntos aún en juego, a descartar al mayor de los Márquez Alentá en la lucha por el título.

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Ducati espera, cuanto antes, la vuelta de su campeón. / ALEJANDRO CERESUELA

Como ha comentado su hermano Àlex, que es, sin duda, quien mejor le conoce, "nada de todo eso está, ahora, en la cabeza de Marc, que en lo único que piensa es cómo recuperarse lo antes posible, no en si llegará o no a tiempo de retener su título mundial; eso, ahora, no está en su cabeza". Y el 'hermanísimo' añade, con enorme sensatez: "Cuando veamos cuántos grandes premios se pierde, uno, dos, tres, no sé, podremos saber si tendrá o no posibilidades de alcanzar a los de cabeza. Una cosa está clara, cuando Marc vuelva será para tratar de ganar, por descontado, porque eso, como suele decir él, le viene de fábrica".

"Marc demostró, el pasado año, lo que es capaz de hacer cuando se encuentra bien. Yo jamás descartaría a Marc. Me gustaría recordar que Marc fue campeón, el pasado año, en Japón, a falta de cinco grandes premios y lo fue porque le sacó 201 puntos a su hermano Àlex". Marco Bezzecchi — Piloto de Aprilia y líder del Mundial de pilotos

Esta misma semana, gracias al documental que el equipo Lenovo Ducati emite cada miércoles después de cada GP, en el que resume con imágenes y audio lo vivido detrás del escenario, hemos sabido algo que El Periódico ya les comentó el lunes posterior a Le Mans: que Marc Márquez lloró desconsoladamente su mala suerte, no solo la caída sino también la fractura del quinto metatarsiano. Las imagenes que ha mostrado Ducati ("es bueno que se vean esas imágenes, pues nosotros no somos robots, somos humanos, sufrimos y lo pasamos muy mal cuando nos hacemos daño", señaló Àlex) son estremecedoras.

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Lo son porque, en ellas, Marc informa a su equipo de técnicos, ingenieros y mecánicos que sufre mucho, que, tras Jerez, le descubrieron que dos tornillos y una plaquita flotaban en su hombro derecho, rozando el nervio ciático cuando se movía con la MotoGP "no cuando practicaba motocross" y, por tanto, "estoy pilotando con un brazo y medio". El equipo muestra su sorpresa y admiración y, por descontado, cierra la charla con una ovación cerrada y muchos gestos de ánimo, empezando por el jefe supremo Gigi Dall'Igna, que asegura, en el video, que "lo importante es tener calma, recuperarse bien, no tener prisa por volver porque nosotros te estaremos esperando siempre". "Eso hace mucho tiempo que lo he aprendido", responde Marc.

Quienes conocen bien a Marc Márquez han señalado que, tras Jerez, cuando su equipo médico le confirmó, tras las pruebas a las que se sometió en Madrid, que, en efecto, esos tornillos y esa plaquita estaban sueltos, el piloto de Cervera (Lleida) respiró tremendamente aliviado. "Hubo un momento", han reconocido fuentes cercanas al nueve veces campeón del mundo, "que Marc llegó a dudar y pensó que todo estaba en su cabeza". Es por ello que, ahora, al tener, no solo la confirmación de que tenía razón, que algo estaba pasando en su hombro, sino también la solución, ha recuperado las ganas de correr, competir e, incluso, de soñar con renovar su tíulo.

Los fans de Montmeló también desean que Marc Márquez regrese cuanto antes y "on fire". / ALEJANDRO CERESUELA

La opinión del 'paddock' de MotoGP es muy fácil de entender: si corriendo con "un brazo y medio", Marc ha sido capaz de ganar las carreras al 'sprint' de Goiania y Jerez, además de conseguir el récord del trazado de Le Mans, ¿qué no será capaz de lograr el líder del equipo Lenovo Ducati, una vez recuperada del todo su condición física y, sobre todo, limpiada su mente de cualquier duda?

"Marc demostró, el pasado año, lo que es capaz de hacer cuando se encuentra en las mejores condiciones físicas", ha dicho, hoy, Bezzecchi, en la conferencia de prensa oficial del GP de Catalunya, que ha compartido con 'Matinator' y Àlex Márquez. "Yo jamás descartaría a Marc para nada, jamás, pues es un ganador nato", insistió 'Bezz', que acabó con una teoría que parece haberse olvidado. "Me gustaría recordar que Marc fue campeón, el pasado año, en Motegi (Japón), es decir, a falta de cinco grandes premios y que lo fue porque le sacó 201 puntos a Àlex. Yo, cuando él ganó el título era cuarto del Mundial ¡a 299 puntos!"

"He hablado con Marc, sí, y lo mejor es que se ha sacado un peso de encima. Ahora está sereno, confiado y preparándose para volver. Cuando he hablado con los médicos, he vuelto a confirmar que Marc es un superhéroe, es increíble lo que hizo corriendo con un brazo y medio". David Tardozzi — Team Manager del equipo Lenovo Ducati

Martín ya lo dijo nada más bajarse, el domingo, de lo más alto del podio de Le Mans, poco antes de agradecerle, de nuevo, a Márquez su ayuda médica cuando, en plena desesperación, le consultó qué hacer el pasado año. "Todos aquí tenemos claro que cuando vuelva Marc esto puede cambiar mucho. Marc es, para mí, el rival más fuerte que tenemos en la pelea por el título".

Francesco 'Pecco' Bagnaia, compañero de Márquez en el Lenovo Ducati, el equipo oficial de la firma de Borgo Panigale, también está convencido de que "en cuanto ponga punto y final a esta nueva tortura física que sufre, tras el maldito accidente de Indonesia, Marc volverá a ser protagonista en todas las carreras, ya veran. Volverá al 100x100 y será favorito siempre".

“He hablado con Marc, sí, y lo mejor que puedo decir es que lo he encontrado muy liberado, por fin sabe qué le ocurría y, por fin, le ha puesto solución con esta operación. Y, en ese sentido, lo más importante es que Marc se ha sacado un peso de encima”, ha comentado el italiano Davide Tardozzi, Team Manager del equipo Ducati.

[Próxima carrera]

“Tras las conversaciones con los médicos, puedo decir que Marc ha demostrado, de nuevo, ser un superhéroe pues, sabiendo todo lo que tenía, nadie, absolutamente nadie se hubiese comportado con el coraje y la determinación que se ha comportado él en estos cinco primeros grandes premios, consiguiendo los éxitos que ha logrado y el récord de Le Mans. Me sigue pareciendo increíble lo que hizo en el estado que tenía el hombro derecho, la verdad”.