MotoGP
Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Italia
Marco Bezzecchi firmó la primera victoria de Aprilia en el emblemático circuito italiano y amplía su ventaja respecto a su compañero, Jorge Martín
Cristina Moreno
Marco Bezzechi dio un golpe de efecto al Mundial 2026 de MotoGP con una nueva victoria que lo afianza al frente de la general de pilotos. Segundo fue su compañero y gran rival en la clasificación, Jorge Martín, que sumó 20 puntos a su cuenta particular. El tercero en Mugello fue Pecco Bagnaia, que con ese puesto adelanta a los dos Márquez en la tabla. Marc, recién llegado de su doble operación, se tuvo que conformar con la séptima plaza.
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Con el doblete de Aprilia, que nunca antes había ganado en el emblemático circuito italiano, la casa de Noale ratifica sus credenciales al título en una temporada en la que están siendo los grandes dominadores. Bezzecchi acumula ya 173 puntos, por los 156 de Martín, gracias a los cuatro dobletes en siete carreras. Un hito histórico en el campeonato.
Por detrás del reina de Aprilia, la primera Ducati es la de Fabio Di Giannantonio. El romano no ha tenido su mejor fin de semana en el GP de casa aunque ha salvado la situación con una solvente cuarta posición den carrera pese a salir desde la séptima plaza.
Clasificación general de pilotos MotoGP
1. Marco Bezzecchi (ITA) 173 puntos
2. Jorge Martín (ESP) 156
3. Fabio Di Giannantonio (ITA) 134
4. Pedro Acosta (ESP) 103
5. Ai Ogura (ESP) 92
6. Raúl Fernández (ESP) 88
8. Francesco Bagnaia 82
9. Marc Márquez (ESP) 71
7. Álex Márquez (ESP) 67
10. Fermín Aldeguer (ESP) 58
11. Luca Marini (ITA) 46
12. Brad Binder (RSA) 42
13. Enea Bastianini (ITA) 39
14. Franco Morbidelli (ITA) 38
15. Fabio Quartararo (FRA) 37
16. Johann Zarco (FRA) 34
17. Diogo Moreira (BRA) 23
18. Joan Mir (ESP) 15
19. Álex Rins (ESP) 9
20. Maverick Viñales (ESP) 5
21. Augusto Fernández (ESP) 4
22. Toprak Razgatlioglu (TUR) 4
23. Jack Miller (AUS) 3
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