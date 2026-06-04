Márquez: "Si peleo por la victoria es porque los demás están haciendo algo mal"

Más cautela. O, perdón, sigue la cautela. Ni un solo guiño al hecho, al recuerdo, a la memoria de que aquí, en el 'scalextric', en el 'karting' de Balatón Park, en uno de los seis circuitos de izquierdas que tiene el Mundial, donde Marc Márquez (Ducati) ganó, el pasado año, tanto el sábado como el domingo, va a ocurrir algo parecido este fin de semana, señalado por muchos como el lugar donde el nueve veces campeón del mundo de motociclismo podría conquistar, por fin, su victoria nº 100 e iniciar la remontada milagrosa, inesperada, como varias de las conquistas de ‘Il Cannibale’.

“Siento decirlo, pues me gustaría afirmar que sí, que estoy bien, que ya puedo pilotar como quiero y aspirar a todo”, ha comentado hoy Márquez en la coqueta sala de prensa del trazado de Hungría. “Pero si tanto el sábado como el domingo estoy para pelear por el triunfo o, incluso, por el podio, será señal de que los demás favoritos están haciendo algo mal”.

Es evidente que frente a la prudencia de este Marc Márquez treinteañero, que las ha vivido de todos los colores, hay mucha gente en el ‘paddock’ de MotoGP que sigue sin creerse la enorme prudencia, sensatez y método que el campeonísimo está empleando para volver a sentirse, poco a poco, capaz de competir con los mejores y ganarles. “Ahora estamos en Hungría, luego tenemos una semana libre y nos vamos a Brno, es posible que ahí ya pueda hablar de otra manera. Aquí, me parece imposible luchar con ellos”.

"Aquí no hay superhéroes. Todo requiere su tiempo. La idea es repetir, más o menos, el planteamiento de Mugello, total solo han pasado cuatro días desde el último GP. Me parece imposible pelear por el podio, imposible, de verdad". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

“Yo estoy convencido de que Marc está ya con muchas ganas de dar un golpe sobre la mesa”, cuenta Pedro Acosta (KTM), en el primer día de actividad de Balatón Park. “Si me preguntas por Marc, te diré que, aquí, lo veo para estar delante, muy delante, hasta intentar ganar”, señala Jorge Martín (Aprilia), gran admirador del campeón catalán. “Aquí no hay superhéroes”, comenta Márquez, “la verdad es que el fin de semana de Mugello fue estupendo, ya lo dije, de 10 dadas mis condiciones y el regreso de una difícil operación, pero solo han pasado cuatro días y no creo que podamos decir que la cosa ha cambiado mucho. Sofá, fisio, algo de gimnasio y no mucho más”.

Àlex, esperanzado

Márquez repitió que, mentalmente, Mugello fue un gran premio estupendo “tratando de pilotar en base a las sensaciones y, sí, hubo momentos que apreté de firme y me sentí bien, sin cosquilleo en la mano, sin dolor, sin susto imprevistos como antes de las operaciones”.

Márquez, que sigue moviéndose por el ‘paddock’ de Balatón Park con una bota ortopédica en su pie derecho, asegura que llega a Hungría con idénticas intenciones que en Italia. “Tras Mugello, el hielo se ha convertido en mi mejor amigo y me ayuda a desinflarlo todo y tratar de recuperarme lo más rápidamente posible”.

Normalmente, siempre le preguntábamos a Àlex Márquez cómo se encontraba Marc, hoy le hemos preguntado al hermano mayor cómo está el ‘Pistolas’. “Me gusta que me preguntéis por Àlex. Cuando te lesionas seriamente, la primera semana lo ves todo negro; la segunda, te empiezas a sentir mejor y, ahora, que entra en la tercera semana hay que empezar a pararle los pies, pues ya empieza a sentirse mejor a nivel emocional e, incluso, físico y quiere más y más, pero tienen los doctores y los fisios encima que le impedirán ir más deprisa de lo que toca”.