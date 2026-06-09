MotoGP volverá a Motorland Aragón en 2027 al caerse el circuito de Hungría y pagando más de 10 millones

El campeonato del mundo de MotoGP volverá a Alcañiz en 2027. La principal competición motociclista del mundo recalará en Motorland Aragón la próxima temporada al confirmarse que el circuito de Hungría, Balaton Park, no ha sido elegido para mantenerse en el campeonato. De esta manera, la pista turolense, que era el circuito de reserva de Dorna para la temporada que viene, entra en el calendario oficial y vuelve a formar parte del gran circo del motociclismo. Según ha podido saber este diario, el Gobierno de Aragón abonará un canon de más de diez millones de euros para garantizar la presencia del circuito en el campeonato. No se sabe nada, por ahora, de la continuidad de Motorland a partir de 2028.

Varios medios especializados avanzaban el pasado fin de semana, poco después de la celebración de MotoGP en Hungría, que el circuito de Balaton Park no era del todo del agrado de los competidores. Según adelantaban distintos medios y ha podido confirmar este diario, la "caída" del complejo centroeuropeo permite que el trazado aragonés vuelva a formar parte del campeonato del mundo la próxima temporada.

El regreso de la alta competición al circuito de Alcañiz viene de la mano de un importante desembolso por parte del Gobierno de Aragón. Según ha podido saber este diario, la DGA deberá abonar algo más de diez millones de euros a Dorna para que los profesionales de MotoGP, Moto2 y Moto3 vuelvan a trazar las curvas de Motorland. Un incremento de la tasa, que hasta las últimas campañas era de unos ocho millones, que el Ejecutivo autonómico había asumido hace tiempo, desde el inicio de unas negociaciones que duraron meses y se saldaron con el nombramiento de Alcañiz como pista de reserva.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, y Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, en Alcañiz durante la celebración del gran premio de Motorland en 2024. / Jaime Galindo

La permanencia en el segundo escalón de Dorna permitía al complejo turolense que algunas de las reformas en Europa o la no finalización de la nueva pista de Argentina le devolviesen al foco principal. Y así ha sido. El organizador del mundial, en manos de Liberty, dejaba a Aragón fuera de la lista de 22 elegidos, pero le ponía el asterisco de la reserva, para los porsiacasos. La falta la pone Balaton Park, circuito húngaro que, según señala el medio especializado Motociclismo, "no ha terminado de convencer" y genera "dudas por sus características".

El mismo medio señala que Hungría puso sobre la mesa la opción de Hungaroring, un trazado histórico de Fórmula 1. Pero debe acometer unas reformas importantes que no estarían a tiempo para la celebración del campeonato de 2027. Y en todo ese río revuelto, la opción de Aragón volvía a emerger y se convertía en la elegida por el organizador.

Noticias relacionadas

La agenda del propio Gobierno de Aragón también delataba, al mediodía de este martes, una actualización de la situación del circuito alcañizano. El Ejecutivo autonómico había convocado a las 12.00 horas de este miércoles porque el presidente de Aragón, Jorge Azcón, participaba en "la firma de un acuerdo relativo a la actividad en Motorland Aragón". La estampa será en los Jardines de Presidencia del Edificio Pignatelli, localización reservada por la DGA para actos de renombre.