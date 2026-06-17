Márquez confiesa viajar a Brno animado por el doblete de Hungría

Los hermanos Márquez Alentá viajan hoy a Brno, donde participarán en el Gran Premio de la República Checa, inicio de un doblete que se completará, la próxima semana, con la visita anual a la ‘catedral’ del motociclismo europeo como es el popular circuito de Assen, sede del Gran Premio de los Países Bajos.

El campeón y subcampeón del mundo de MotoGP viajan con distintos objetivo, pero las mismas ansias de ser competitivos en el trazado checo, uno de los circuitos preferidos por los pilotos de MotoGP. Marc, doble ganador en Balatón Park (Hungría), intentará confirmar su total (o casi) recuperación de la doble operación que sufrió en el hombro y pie derecho, mientras que Àlex volverá a competir después de cinco semanas largas de descanso, tratando de recuperarse de la fractura de la clavícula derecha y la seria lesión sufrida en la séptima vertebra, una de las más delicadas de sanar.

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El ‘Pistolas’ quiere empezar a recuperar las sensaciones vividas la pasada temporada cuando, tras sus dos títulos mundiales en Moto3 y Moto2, se convirtió en el único rival de ‘Il Cannibale’, conquistando el subcampeonato del mundo, eso sí, muy lejos de su hermano. “Tengo muchas ganas de volver a subirme a la moto, aunque he de ser prudente en el primer contacto con mi Ducati”, señala Àlex, feliz por volver a la competición.

Mientras 'el Pistolas' solo pretende recuperar viejas sensaciones sobre su Ducati tras cinco semanas inactivo, 'Il Cannibale' tratará, aunque no lo reconozca, de volver a subirse al podio, sábado y domingo, para acortar la distancia que le separa del líder de MotoGP.

“La verdad es que las dos victorias que logramo en Hungría han significado un chute de adrenalina y, sobre todo, la confirmación de que estamos en el buen camino para recuperar plenamente mi forma física y la facilidad para pilotar nuestra Ducati”, explicó, la pasada semana Marc al visitar, invitado por Audi, propietarios de Ducati, el Circuit Barcelona-Catalunya, donde compartió varias horas de conversación con Gabriel Bortoleto, piloto de la firma de los aros y Carlos Sainz, padre e hijo, con quienes mantiene una larga amistad.

MM93 ya ganó en Brno, como ocurrió en Balatón Park, las dos carreras que se celebraron del Gran Premio de la República Checa, es decir, sumó los mismos 37 puntos que en Hungría. Todo coincidió con su extraordinaria racha, la que le supuso ganar el título a cinco grandes premios del final, pues también repitió doble en Holanda y Alemania.

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“No pienso en esos números, bueno, en realidad, no pienso en nada, solo en seguir mejorando, en continuar sintiéndome cerca de mi forma estado de forma y, sobre todo, preparar bien la aproximación a la carrera corta del sábado y, por descontado, al GP. Luego, dependiendo de la posición en parrilla, vital en esta nueva MotoGP, veremos si podemos volver a pelear por el podio, objetivo ideal, o, incluso, por la victoria, dependiendo, insisto, de cómo se desarrolle la ‘quali’ e, incluso, la salida de cada carrera”, insiste el nueve veces campeón del mundo.

Aunque lo intente y también forme parte de sus estrategia para aproximarse al líder del Mundial, el italiano Marc Bezzecchi (Aprilia), el mayor de los Márquez no puede hacer oídos sordos al ruido que ha provocado su doblete en Baltón Park, pues, ahora sí, todos creen que él es el único piloto capaz de protagonizar una nueva proeza y llegar al final del campeonato con posibilidades de repetir título.

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‘Bezz’ es ahora líder con 180 puntos, mientras que Marc Márquez ha ascendido ya a la quinta plaza, colocándose a 72 puntos del italiano de la firma de Noale (Aprilia), que, por desgracia, en Hungría, fue víctima de una embestida de su compañero de equipo, el madrileño Jorge Martín, que se precipitó en la primera curva del circuito húngaro a los pocos metros de darse la salida.