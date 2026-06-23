Ducati confirma que Marc Márquez seguirá siendo rojo las dos próximas temporadas

El piloto catalán Marc Márquez (Ducati), de 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, siempre es el que marca la pauta, es el profesional al que la parrilla de MotoGP no le quita ojo de encima para saber qué hace, qué trama, dónde correrá la próxima temporada.

Ocurrió cuando preparó magistralmente un plan para intimidar a Ducati y forzarla a descartar al madrileño Jorge Martín como piloto oficial y compañero de Francesco ‘Pecco’ Bagnaia en la escudería campeona y ha vuelto a suceder, hoy, en el momento de abrirse la veda para saber, para conocer, qué pilotos irán a qué equipo en las dos próximas temporadas (2027-2028).

Cuando se supo que Marc Márquez (él mismo reconoció hace ya muchos meses que estaba a un 98% de renovar con Ducati) se quedaría en el equipo campeón, en el ‘team’ de la factoría de Borgo Panigale (Italia), como acaba de comunicar, esta misma mañana, el equipo Lenovo Ducati, los demás pilotos, todos ellos campeones, empezaron a buscar la vida.

Hace ya un montón de meses que Marc Márquez reconoció que su renovación por Ducati estaba más que cerrada, demostrando no tener duda alguna de que está en la fábrica y el equipo ideal para seguir ganando.

Marc Márquez no ha tenido duda alguna durante los últimos meses. Su último contrato o el que muchos piensan que será su último contrato (en 2028 tendrá 35 años y quién sabe si 12 títulos) no ha estado en duda en ningún momento. Es posible, aunque MM93 jamás lo ha reconocido (veremos si el jueves, en Assen, lo reconoce), que todas las fábricas e, incluso, los equipos privados, las escuderías ‘satélites’, se hayan interesado por conocer, en el último año, los planes de ‘Il Cannibale’ para los dos próximos años.

Pero Márquez, al que le costó mucho llegar al equipoi rojo, sabe que el mejor sitio donde puede estar es en Ducati, protegido y ayudado por Gigi Dall’Igna y Davide Tardozzi, máximos responsables del ‘team’ italiano, que no paran de elogiar, no tanto los triunfos y las conquistas de Márquez, como su determinación y, sobre todo, inteligencia.

“’Sono rosso’. Estoy muy feliz de renovar con el Ducati Lenovo Team, que es una familia. Cuando decidí venir a Ducati lo hice convencido de que era el proyecto más competitivo. Ellos apostaron por mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo.

Es muy posible que el anuncio que acaba de hacer el equipo Lenovo Ducati abra toda una serie de anuncios, como ya adelantó El Periódico el domingo, como, por ejemplo, la contratación del murciano Pedro Acosta (KTM) como compañero de MM93 durante los dos próximos años y, por tanto, la salida de Bagnaia hacia Aprilia.

Marc Márquez se muestra tremendamente contento y orgulloso, en el comunicado emitido este misma mañana, de seguir en Ducati. “’Sono rosso’. Estoy muy feliz de renovar con el Ducati Lenovo Team y de seguir formando parte de esta familia. Cuando decidí venir a Ducati lo hice convencido de que era el proyecto más competitivo. Ellos apostaron por mí y construimos una relación basada en la confianza y el trabajo. En esta renovación han vuelto a demostrarlo, respetando mis tiempos y dándome la tranquilidad necesaria para tomar la decisión correcta”.

Davide Tardozzi, Team Manager del Lenovo Ducatiu, abraza, emocionado, a Marc Márquez en Balatón Park. / ALEJANDRO CERESUELA

‘Il Cannibale’ recuerda que “en nuestro primer año juntos, luchamos por el título y lo ganamos, un logro de un valor incalculable que confirmó el camino que habíamos elegido. Sigo compitiendo porque me apasiona este deporte y porque quiero seguir luchando por objetivos grandes. Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para hacerlo. Mientras esté aquí, daré el máximo para volver a pintar el futuro de rojo".

“Nos buscó primero, nos eligió después y hoy estamos felices de poder decir que estamos diseñando un futuro juntos, más rojo que nunca. Marc siempre ha puesto su pasión, su motivación y su carácter de verdadero competidor por delante de todo". Gigi Dall'Igna — Gurú y máximo responsable del equipo Lenovo Ducati

Por su parte, Giggi Dall’Igna, máximo responsable del equipo rojo y gurú de la fábrica de Borgo Panigale, también demostró su felicidad por el nuevo acuerdo, recordando cómo empezó todo. “Nos buscó primero, nos eligió después y hoy estamos felices de poder decir que estamos diseñando un futuro juntos, más rojo que nunca. Marc siempre ha puesto su pasión, su motivación y su carácter de verdadero competidor por delante de todo en las decisiones que han guiado su experiencia con el Ducati Lenovo Team”.

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Para Dall’Igna, lo más importante de tener a Márquez en el equipo, en el Departamento de Competición, en el circuito y en la fábrica “es que ha dado confianza a todo el grupo de trabajo: esto nos ha llenado de orgullo y nos ha motivado a dar siempre el máximo para apoyarlo. Como ingeniero, trabajar con Marc me ha impresionado. Ha llevado la Desmosedici GP al máximo de sus prestaciones, exaltando todos sus componentes. Las ambiciones no cambian y estoy contento de poder vivir, tanto deportiva como humanamente, un nuevo capítulo de esta historia Ducati junto a Marc.”