Acosta: "Mi fichaje por Ducati ha sido el secreto peor guardado del 'paddock'"

Tal y como les contó El Periódico hace exactamente cinco días, el 20 de junio pasado, desde Brno (República Checa), la firma del ‘acuerdo de Brno’ (ese debería ser su nombre, no el de la Concordia, que es el viejo acuerdo de la F-1), se ha convertido en el punto de arranque de todos los fichajes que las fábricas y los equipos privados tenían ya firmados con la mayoría de los mejores pilotos de la parrilla de MotoGP.

Y, como les contamos aquel día, primero saldría el anuncio de Ducati confirmando la renovación, por dos años más (2027 y 2028), de su campeonísimo Marc Márquez. Y, a continuación, también se lo explicamos, la firma de Borgo Panigale (Italia) despediría y agradecería los servicios prestados a su bicampeón Francesco Bagnaia, que se va a Aprilia y, al mismo tiempo, anunciaría el fichaje del murciano Pedro Acosta (KTM), como sustituto de ‘Pecco’. Y todo eso ha ido ocurriendo. Y ustedes ya lo sabían.

“He de reconocerlo: mi fichaje por Ducati ha sido el secreto peor guardado del ‘paddock’”, ha dicho hoy, en el circuito de Assen (Países Bajos), el ‘tiburón de Mazarrón’ con su simpatía (carcajada de siempre) haciendo referencia al anuncio. “Sé que mucha gente dice que me meto en la boca del lobo por convertirme en el compañero de Marc (Márquez). Nada de eso, voy a ser el compañero del piloto que más sabe de esto, así que trataré de aprovechar de esa experiencia y mejorar como piloto. Tenía muy claro donde quería correr el año que viene y lo he podido cumplir”, comentó el murciano, en una expresión que recuerdo mucho, mucho, a las palabras pronunciadas por ‘Il Cannibale’, hace dos años, cuando culminó su plan de llegar al equipo rojo.

"Se donde me meto, claro que sé donde me meto. Me meto en el mismo 'box' donde está el piloto que tiene más experiencia del Mundial y, por tanto, solo espero aprovecharme de su experiencia para mejorar como piloto". Pedro Acosta — Bicampeón del mundo y piloto de KTM

A Acosta se le siguió preguntando por su próximo reto. “Será un reto preciosa, que me motiva muchísimo. ¿La rivalidad con Marc?, perdón pero, de momento, no hay rivalidad que valga. La rivalidad aparece cuando pelean por el título con tu compañero de ‘box’, entonces sí que aparece la rivalidad, de momento solo somos compañeros de taller, nada más”.

Una cosa sí quiso dejar clara Acosta antes de despedirse de los medios de comunicación, hoy, en Assen, la ‘catedral’ del motociclismo europeo. “Cuando uno toma estas decisiones no se fija en los demás. Cada uno trata de buscarse el mejor destino posible y está claro que Ducati sigue siendo una fábrica y un equipo precioso para ir. Todo, en mi carrera deportiva, va a una velocidad de vértigo. El tiempo me ha pasado volando, no entiendo como he llegado donde he llegado en tan poco tiempo, pero quiero aprovechar ese tiempo para disfrutar”.

"No ha sido fácil, pero estoy muy contento de seguir en Ducati, mucho. Los primeros meses de esta temporada me han demostrado que valoran mucho mi trabajo, aunque puede que éste no sea mi último contrato". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

Y, claro, por descontado hablamos con Marc Márquez (Ducati), tanto de su renovación, más cantada aún que la de Acosta, por el equipo de Borgo Panigale. “No ha sido fácil, aunque tenía claro que Ducati me había permitido volver a ser campeón y, en estos primeros meses del año, me ha seguido demostrando su valor y lo mucho que aprecian mi trabajo”.

El nueve veces campeón del mundo, que elogió el fichaje de Acosta por Ducati (“han hecho un gran fichaje, Pedro es joven, muy joven, fuerte, muy fuerte, talentoso y tiene un gran futuro por delante”), solo espera que “en los próximos años, siga tan fuerte, mentalmente, como ahora, pues si la cabeza me acompaña creo que aún puedo divertirme algunos años más”. Pero ¡ojito!, el mayor de los Márquez Aelntá, de 33 años, dijo más, mucho más, bastante más: "Puede que no sea mi último contratio". Y eso sí que puede provocar cierto temor, no solo en Pedro Acosta, sino en el resto de la parrilla que, en las últimas décadas, solo ha podido aspirar al título y ganarlo, los años que 'ET' ha estado lesionado.