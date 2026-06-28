David Alonso roba la cartera de Moto2 al líder en un final de infarto

David Alonso dio la segunda alegría del día al Aspar Team tras la victoria de Máximo Quiles en Moto3 y se impuso en la carrera de Moto2 del Gran Premio de Países Bajos tras una intensa batalla con el líder del campeonato, Manu González, 'ManuGasss'. El joven hispanocolombiano hizo gala de una veteranía inusual para su edad y controló las fases de una carrera que incluso llegó a liderar durante varias vueltas. Ya en el tramo final, desde la segunda plaza y con Senna Agius apretando desde atrás, lanzó un ataque arriesgado que obtuvo premio, su primera victoria del curso. Tercero en el podio fue finalmente el australiano.

La salida de Moto2 se saldó sin incidentes y con la primera línea de parrilla (David Alonso, Alberto Fernández e Izan Guevara) consolidando sus posiciones tras los primeros giros. Fernández sorprendía estrenando su primera vez en esas posiciones tomando el liderato de la carrera, aunque tras el primer paso por meta los veteranos de la categoría tomaban el mando y esa posición de privilegio se repartía entre Holgado, Guevara y Alonso.

Algo más atrás, Dani Muñoz y Celestino Vietti se iban al suelo antes de arrancar la tercera vuelta, tras irse al suelo en dos caídas distintas.

Con el paso de las vueltas el grupo empezó a alargarse y fue David Alonso el que tomó la primera posición y aumentó el ritmo para intentar escaparse. El líder de la categoría, Manu González, que había arrancado la carrera desde la séptima plaza, reaccionaba rápido, se lanzaba en persecución del joven piloto hispanocolombiano y ambos abrían algo de hueco respecto a los siguientes, un cuarteto formado por Agius, Holgado, Guevara y Ortolá.

Rodando en un ritmo constante de 36 bajos, 'ManuGasss' se colocaba pronto a rueda del del CFMOTO Aspar Team y se tomaba un pequeño descanso antes de intentar superarlo. Ponía en marcha un juego de rpesión, de enseñar la moto, de dejar oir el ruido del motor a su rival, aprovechando todos los límites de la pista mientras preparaba el adelantamiento. Lo intentaba y lo conseguía en la curva cinco en la vuelta 17.

Ataque decisivo

Con aire limpio por delante, Manu González bajaba a los '37 y propiciaba que Agius se uniera al grupo, conformando un terceto de aspirantes. El australiano, que venía lanzado, se enzarzó en una batalla con Alonso por la segunda posición, aunque apenas duró algunas curvas antes de que ambos pusieran pausa y se centraran en no dejar escapar al líder.

La entrada en la última vuelta fue un toque de atención para el Liqui Moly Dynavolt Intact GP, que vio como sus rivales se colocaban prácticamente en paralelo. El madrileño se vio obligado a iniciar una defensa titánica, a protegerse, incluso demasiado. Lo vio claro David Alonso que echó el resto en la última chicane para cruzar primero la bandera a cuadros y conquistar la segunda victoria del día para el Aspar Team, su primera de la temporada.

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En clave de clasificación general, Manu González, con los 20 puntos de la segunda posición, se mantiene al frente de la tabla, mientras que David Alonso sube una posición y ya es cuarto del campeonato.