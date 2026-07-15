MotoGP
Pecco Bagnaia pasa por quirófano por sorpresa
El piloto de Ducati se ha sometido a una cirugía de fasciotomía endoscópica en su antebrazo derecho aprovechando el parón estival
Cristina Moreno
Pecco Bagnaia ha pasado por quirófano este miércoles para tratar una dolencia en su antebrazo derecho. El piloto italiano ha aprovechado el parón estival que arrancó tras el Gran Premio de Alemania para someterse a la operación y tener algo más de tres semanas, hasta el Gran Premio de Gran Bretaña (del 7 al 9 de agosto), para recuperarse.
"Pecco se ha sometido con éxito a una cirugía de fasciotomía endoscópica en su antebrazo derecho esta tarde en el Policlinico di Modena. Aprovechando el parón veraniego de MotoGP, ahora comenzará su programa de rehabilitación", reza el comunicado difundido por Ducati.
Bagnaia estuvo presente hace tan solo un día en el evento 'Moto d’Italia – La Cultura Más Allá de la Pista', en el que recibió el título de Embajador de la Diplomacia Deportiva junto a Marco Bezzecchi, Valentino Rossi, Giacomo Agostini y Kiara Fontanesi, además del Autódromo Internacional de Mugello.
Fuente: Sport
- Retiran la excavadora de la finca derrumbada en Benetússer saltándose el cordón policial
- Maestros de la Costura de Fallas: buen trato a la indumentaria e inadecuado a Carmen, Berta, María Estela y las cortes de honor
- De los 43 °C al vendaval: rachas de viento de hasta 116 km/h, reventones térmicos y tormentas con granizo acechan a Valencia esta tarde
- Ángel Narbona, propietario de un inmueble derrumbado en Benetússer: "Se habían reforzado los pilares, la finca era antigua"
- València aplica una suerte de 'prioridad nacional' a la hora de conceder viviendas asequibles
- Noche infernal en la Comunitat Valenciana: los 'mini reventones secos' dejan hasta 38 grados al amanecer
- La Aemet activa el aviso naranja en Valencia y Alicante por calor extremo de hasta 42 °C y amarillo por la llegada de tormentas fuertes
- Si mi pareja me hubiera contado que el casero la estaba violando mientras yo trabajaba, este juicio sería por otra cosa