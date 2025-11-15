MotoGP
Retenciones kilométricas para acceder al Gran Premio de Cheste
Desde primeras horas de la mañana, el acceso a al municipio registra importantes retenciones por el Gran Premio Motul la Comunitat Valenciana
Como era de esperar, desde primeras horas de la mañana, el acceso a Cheste registra importantes retenciones por el Gran Premio Motul la Comunitat Valenciana. A las 8.00 horas , la A-3 ya registra cuatro kilómetros de atasco en sentido Madrid, entre los puntos kilométricos 338 y 334, una cola ininterrumpida que avanza a paso lento debido al intenso flujo de vehículo. A esta situación se suma la A-7, donde otro kilómetro de retención en sentido Alicante, justo en el enlace con la A-3, actúa como un embudo para miles de aficionados que tratan de llegar al circuito, generando un tapón.
Estos embotellamientos matutinos coinciden con el inicio del operativo especial de la DGT, que ha sido desplegado para regular el intenso tráfico generado por la afluencia masiva de aficionados al Circuit Ricardo Tormo. Según fuentes de tráfico, la congestión ya estaba prevista, dado el elevado número de vehículos privados que optan por el coche para llegar al circuito, a pesar de las alternativas recomendadas, como el transporte público.
Los grandes días del GP en Cheste
Hoy sábado, y sobre todo, mañana domingo, son los grandes días. Desde las 8,40 horas, arrancan esta mañana los entrenamientos libres en Moto3 y Moto2. Y donde ya se van a poder ver las estrategias y el nivel competitivo de los pilotos, será en las clasificaciones de MotoGP que se disputarán desde las 10,50 horas a las 11,30, en sendas tandas. Durante toda la jornada matinal habrá ensayos importantes, cerrándose las clasificaciones para Moto2 desde las 13,45 horas a las 14,25.
