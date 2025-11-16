MotoGP
Más de ocho kilómetros de retenciones para acceder al Gran Premio de Cheste
Desde primeras horas de la mañana, el acceso a al municipio registra importantes retenciones por el Gran Premio Motul la Comunitat Valenciana
Como era de esperar, desde primeras horas de la mañana, el acceso a Cheste registra importantes retenciones por el Gran Premio Motul la Comunitat Valenciana. A las 8.00 horas , la A-3 ya registra seis kilómetros de atasco en sentido Madrid, una cola ininterrumpida que avanza a paso lento debido al intenso flujo de vehículo. A esta situación se suma la A-7, donde hay más de dos kilómetro de retención en sentido Alicante, justo en el enlace con la A-3, y que actúa como un embudo para miles de aficionados que tratan de llegar al circuito, generando un tapón.
Estos embotellamientos matutinos coinciden con el inicio del operativo especial de la DGT, que ha sido desplegado para regular el intenso tráfico generado por la afluencia masiva de aficionados al Circuit Ricardo Tormo. Según fuentes de tráfico, la congestión ya estaba prevista, dado el elevado número de vehículos privados que optan por el coche para llegar al circuito, a pesar de las alternativas recomendadas, como el transporte público.
