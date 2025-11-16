Tráfico para salir del circuito de MotoGP: Todas las salidas cuentan con kilómetros de retenciones
La autovía A-3 dirección València cuenta con más de 2 kilómetros de atasco
Tras la victoria de Marco Bezzecchi en la carrera de MotoGP, centenares de aficionados ya han cogido la delantera para despedirse del Circuit Ricardo Tormo y abandonar Cheste antes de que las carreteras sean instransitables. Aún así, las retenciones son ya evidentes y todas las salidas acumulan varios kilómetros de atasco.
Según datos de Tráfico Valencia, la autovía A-3 dirección València cuenta con más de 2 kilómetros de retenciones, mientras que a la altura de Riba-roja y Chiva son ya 4 kilómetros los que acumula. En la CV-50 dirección Godelleta, hay actualmente 1 kilómetro de retención. Dirección Cheste, en la CV-378 hay 1 kilómetro de retención, y en la CV-383, 2 kilómetros. Todos los atascos se dan en las carreteras que se encuentran alrededor del circuito.
El tráfico se podrá ver incrementado cuando todos los aficionados salgan del circuito tras la fiesta de los vencedores. Esta mañana, desde las 8 horas, la A-3 ya registraba seis kilómetros de atasco en sentido Madrid. Sin duda, una cita deportiva que cada año mueve a más personas y para la que llegar y salir se ha convertido en una carrera de paciencia.
