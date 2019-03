Los dos detalles en los que no reparas y que te pueden hacer suspender la Inspección Técnica de Vehículos

A pesar de que lo más común es que antes de pasar el control de la ITV te toque cuando te toque antes de someterte a este examen antes vayas directo a un taller de confianza para que te revisen el coche de arriba abajo es cierto que muchas veces no hay tiempo (o no hay demasiada posibilidades económicas) y los conductores optan por llevar directamente el vehículo a esa inspección que se debe pasar de forma periódica dependiendo de la edad que tenga el turismo, la furgoneta o el camión en cuestión. En ese caso antes de ir lo más útil es plantearse cuáles son los mayores fallos que se detectan en este examen y que pueden hacer que suspendas la inspección.

Los expertos en este tipo de exámenes aseguran que hay que fijarse sobre todo en los frenos y en las luces. Y no es nada difícil hacerlo. Los coches modernos te avisan si los pilotos están fundidos o si las pastillas de freno están demasiado desgastadas. De todas maneras aunque no lo hagan de forma automática es fácil inspeccionar tú mismo estas partes del coche antes de acudir al centro autorizado de la ITV. Las luces es evidente cómo las puedes mirar y en lo que respecta a los frenos los expertos en automoción aseguran que tienes que fijarte si tu coche pierde algún tipo de líquido (el de frenos en este caso, lo que indicaría que las pastillas están gastadas), o las puedes mirar tú mismo al quitar las llantas: normalmente las pastillas tienen una especie de "chivato" o marca como el de los neumáticos en el que ver fácilmente si están gastadas. Y ojo porque ahí va otra clave: también es fundamental que mires las ruedas antes de ir al examen para poder pasar con nota. Fíjate en la presión y en la profundidad del dibujo que tienen que tener los dibujos.

Pero ojo, en el caso de que suspendas no te preocupes (o al menos no lo hagas en exceso). Si no estás en tu ciudad o en el plazo que tienes para la siguiente cita no te viene bien repetir la inspección en las mismas instalaciones en las que la hiciste la primera vez no hay problema ninguno. Tampoco lo hay si pasas la revisión antes de tiempo (no te va a correr antes el plazo para la siguiente revisión.