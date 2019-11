Automóviles Nemesio y Mopar sortean numerosos regalos entre sus clientes

Con el objetivo de ofrecer un valor añadido a su exclente nivel de atrención al usuario, Automóviles Nemesio participa en la nueva campaña puesta en marcha por Mopar, la división de postventa y accesorios del Grupo Fiat Chrysler. Una iniciativa que pretende fomentar la participación en un sorteo de unos más que interesantes regalos entre los usuarios que acudan a sus instalaciones.

Los propietarios o conductores habituales de un Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Chrysler o Dodge que realicen una intervención en taller o una compra de accesorios por valor igual o superior a 100 euros, recibirán una participación para el sorteo de 100 Planes Aceite y Filtro Mopar, para realizar gratuitamente 2 cambios de aceite y filtro, y 50 cupones por valor de 500 euros por la compra de Accesorios Auténticos (merchandising no incluido).

Los usuarios de un Fiat 500 también entrarán en el sorteo de 5 años de garantía extendida, un plan de mantenimiento Mopar o un exclusivo paquete de Accesorios Auténticos.

Además, los que entren en la página web www.sorteomopar.es y se registren en el sorteo a través de my Fiat, my Alfa Romeo, my Lancia, my Jeep, my Abarth hasta el próximo 8 de enero de 2020, recibirán un código promocional de regalo y si lo comparten en Facebook, Twitter o Linkedin, se les añadirá una participación adicional de regalo.