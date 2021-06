Todos los que están dudando si dar el salto a la movilidad 100% eléctrica se han hecho alguna vez la pregunta del millón: ¿Cuánto cuesta cargar un eléctrico? Como nada en el mundo es blanco o negro, la respuesta es sencilla: depende. Depende de dónde lo cargues, si en la calle en un cargador público o si en casa en un enchufe doméstico o un cargador privado.

Empezando por la red pública de carga, el precio varía según cada operador, según la potencia de carga y, en algunos casos, según la marca del vehículo que se cargue. La situación es parecida a la de las gasolineras, porque el auge de operadores ha provocado cierta competencia y un baile de cifras que puede llegar a confundir al conductor. Actualmente, apenas existen ya cargadores públicos gratis, y la mayoría cobran entre 0,30 euros y 0,79 euros por kWh de carga. En primer lugar, conviene saber que la carga en puntos públicos sale considerablemente más cara que en casa. De hecho, las marcas de automóviles se esfuerzan en concienciar que un coche eléctrico debe cargarse en casa preferentemente, porque además lo hacen a potencias más bajas, que cuidan mejor las baterías de los vehículos.

No obstante, de necesitar cargarlo en la calle, hay que tener varios aspectos en cuenta. El primero es la potencia. Si vamos a estar mucho rato estacionados, quizá salga más a cuenta buscar un punto de potencia baja o media, entre 22 kW y 50 kW, donde recuperaremos autonomía a precios que oscilan entre los 0,15 euros y los 0,45 euros por kWh. Tomando como referencia el Volkswagen ID. 3 Pure Performance, que necesita 23,3 kWh de media para circular 100 kilómetros, esto supondrá un precio de entre 3,49 euros y 10,48 euros por recargar energía para esa distancia. En caso de vivir en Barcelona, por ejemplo, y no disponer de cargador privado, se puede optar por pagar un abono anual de 50 euros para que el precio sea siempre de 0,40 euros el kWh. En caso de no pagarlo, el precio asciende a 0,49 euros por kWh. Conviene saber, además, que los cargadores públicos de Barcelona y Madrid ofrecen precios distintos en la calle y en un parking público, siendo el kWh hasta 14 céntimos más barato en un parking.

Si, por contra, estamos de viaje y necesitamos recuperar energía rápida, las estaciones de cargadores rápidos y superápidos serán la elección lógica, aunque la más cara también. El precio por cargar a más de 100 kW de potencia oscila, según operadores, entre los 0,45 euros por kWh de Iberdrola o Electromaps, por ejemplo, hasta los 0,79 euros por kWh de Ionity, pasando por los 0,54 euros de Repsol. En estos casos, el precio por acumular energía para 100 kilómetros en el ID. 3 se moverá entre los 9,32 euros y los 18,40 euros. Ionity, sin embargo, que sería la opción más cara, ofrece una tarifa especial para Volkswagen de 8,40 euros para la carga completa. Esta operadora, que han apoyado muchas automovilísticas dispone de precios adaptados para varias marcas, reduciendo el valor del kWh a 0,31 euros para Audi, 0,33 euros para Porsche o 0,39 euros para Mercedes-Benz, por citar algunos. EasyCharger, del mismo modo, aplica un descuento del 50% para los modelos de Nissan y Tesla permite la carga rápida gratis a los propietarios de sus coches más caros, el Model S y el Model X.

Carga en casa

El precio de cargar un coche en casa depende de la tarifa que tengas contratada y la potencia de la instalación eléctrica, siendo conveniente apostar por potencias elevadas de más de 10 kW para disponer de una carga veloz pero respetuosa para la batería. La gran mayoría de tarifas actualmente son PVPC, es decir, reguladas y variables, aunque hay compañías que ofrecen precios cerrados independientemente del consumo. Dentro de las PVPC, es habitual contar con tarifas DHA o DHS, es decir, con precios por kWh distintos según la hora del día. Las DHA ofrecen dos precios distintos, mientras las DHS tres, llamadas llana y valle, en algunas tarifas también las pueden llamar horas valle y supervalle. Es en estas sobre las que recae la nueva tarifa de la luz que entró en vigor el 1 de junio, que redefine los tramos horarios más baratos para incentivar el consumo en las horas con menor demanda eléctrica: las nocturnas, los fines de semana y festivos. Varias compañías, además, como Naturgy, Holaluz y PepeEnergy ofrecen tarifas especiales para propietarios de vehículos eléctricos. En este enlace se puede consultar el precio medio por kWh en tiempo real.

Endesa e Iberdrola, por ejemplo, disponen de varias tarifas 2.1, es decir, de más de 10 kW de potencia, a elegir por el consumidor. La primera tiene hasta cinco tarifas DHA siendo la Tempo Happy la más interesante por ofrecer kWh gratuitos a ciertas horas del día y un precio de 15 céntimos por kWh las horas punta. Endesa también dispone de una tarifa DHS (Verde Supervalle) con precios de entre 0,07 y 0,17 euros por kWh y una tarifa fija (A) de 0,14 euros por kWh. Iberdrola, por su parte, cuenta con el Plan elige 8 horas, en las que el cliente elegirá ocho horas en las que le kWh costará 0,11 euros, pasando a 0,18 euros las 16 horas restantes del día; y con el Plan noche, con precios de entre 0,10 euros y 0,16 euros el kWh. En estos casos, recargar 100 kilómetros de autonomía del ID. 3 oscila con Endesa entre la gratuidad y los 3,96 euros en las horas punta de la tarifa Verde Supervalle, mientras que con Iberdrola varía entre los 2,33 euros y los 4,19 euros, según la tarifa y la hora.

Naturgy, por su parte, ofrece la tarifa Easy Moving Luz, especial para coches eléctricos, con precios que varían entre los 0,07 euros en horas supervalle y los 0,15 euros en horas punta. Estos precios se asocian a una potencia de 3,5 kW, con lo cual la carga es bastante lenta. Con esta potencia se necesitan poco más de seis horas y media para recargar 100 kilómetros en el ID. 3, algo que cuesta entre 1,63 euros y 3,49 euros según las horas. PepeEnergy, como Naturgy, tiene entre su oferta la Tarifa Coche Eléctrico, algo más rentable con precios de entre 0,06 euros y 0,14 euros. Holaluz, que garantiza además que la energía procede de fuentes renovables, encuentra entre sus tarifas la Especial Coche Eléctrico, con precios de entre 0,08 euros y 0,17 euros si la potencia es inferior a 10 kW y de entre 0,09 y 0,18 euros si es de entre 10 y 15 kW.

En todos los ejemplos de este artículo, el cálculo del precio sobre el ID. 3 Pure Performance se ha realizado usando como valores su media de consumo y el precio por kWh de cada tarifa. Sin embargo, el rendimiento de la carga nunca es del 100%, perdiéndose energía durante el proceso y siendo más ineficiente cuanto más rápida es, por lo que el precio puede ser un poco más elevado.