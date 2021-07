La anulación de la subida del impuesto de matriculación hasta final de año anulación de la subida del impuesto de matriculación hasta final de añose ha convertido en un pequeño ‘regalo envenenado’ para el sector del automóvil. Desde todos los estamentos valoran positivamente la medida aprobada en el Congreso y ratificada por el Senado, dentro de la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. En el paquete estaba incluida la enmienda presentada en mayo por el PDeCAT para anular la subida del impuesto de matriculación aprobada a finales de 2020 y en vigor desde el 1 de enero de 2021. Sin embargo, esta anulación no va a beneficiar a todos los usuarios.

El impuesto de matriculación subió tras aplicarse definitivamente el protocolo europeo WLTP de medición de CO2. Con la norma la media de valores oficiales de emisiones subió un 20%, y con ello los tramos del impuesto de matriculación. Con ello, buena parte de los vehículos que antes no pagaban impuesto por no superar sus mediciones con la anterior norma (NEDC) los 120 gramos, pasaron a pagarlo el 1 de enero al saltar de tramo impositivo por emisiones.

Por eso, buena parte de los compradores de un vehículo nuevo entre enero de 2021 y el día en que se publique la nueva ley habrán pagado cerca de los mil euros de media más que si lo hubiesen hecho a partir de este momento. Eso significa que el precio de los coches debería estar en el mismo nivel que estaba en 2020, cuando no se había publicado la subida por la norma europea, un 40% de los modelos nuevos que vieron incrementado su precio un 5%. La congelación se mantendrá hasta el 1 de enero de 2022.

Como en 2020

Con la vuelta al valor de las cifras de 2020, el tope de 120 gramos sube hasta los 144 gramos las emisiones gravadas a tipo 0, de entre 120 y 160 a entre 144 y 192 gramos las gravadas al 4,75%, de entre 160 y 200 gramos a entre 192 y 240 gramos con un 9,75% y en vez de a partir de 200 a partir de 240 gramos las que pagan el 14,75%.

Desde el sector han valorado positivamente la medida, aunque reconocen que no la esperaban. El mercado no está en su mejor momento y, pese a que no quieren manifestarlo en público, muchos fabricantes admiten que desde que salió el rumor de la posible aprobación de la congelación del impuesto, muchos compradores han pospuesto la decisión de comprar un vehículo nuevo a la espera de la nueva medida. Eso ha lastrado las ventas del último mes.

Además, reclaman una reforma fiscal del automóvil que permita eliminar el impuesto de matriculación y reorientarlo hacia el pago por uso y emisiones. En lo que va de año se han vendido en España 456.833 vehículos, lo que significa que buena parte de ellos habrán tenido que pagar de más por el impuesto de matriculación que los que se vendan a partir de la entrada en vigor de la ley.

A la espera del Moves III

La medida de congelar el impuesto debería animar un poco más las ventas, que siguen por debajo de los niveles de 2019 (el último año normal de referencia) con una caída cercana al 35%. Además, la aplicación del Plan Moves III para incentivar la adquisición de un vehículo electrificados debería ser un estímulo para los nuevos compradores. A día de hoy, ninguna de las comunidades autónomas (encargadas de gestionarlo) ha empezado a activarlo. Tienen hasta el 14 de julio para ponerlo en marcha. Quienes no se van a beneficiar de esta congelación son las motocicletas, ya que su fiscalidad no va asociada a la norma WLTP.