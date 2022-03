El sector del automóvil tiene a Mercedes-Benz como uno de sus más destacados protagonistas. No obstante este sólido posicionamiento de la firma alemana no se limita tan sólo a ser uno de los actores más relevantes del segmento de los turismos y todoterreno premium, si no que también se asienta en una consolidada gama de vehículos industriales y comerciales a través de sus catálogos Truck y Vans.

En el caso del mercado valenciano, Mercedes-Benz Valdisa es un claro exponente del liderazgo de la firma alemana en el escenario del transporte profesional. Este representante oficial de la marca de la estrella parte del Grupo Angal, una de las principales corporaciones del sector de la distribución del automóvil en España, tiene en su división de camiones y furgones uno de sus principales pilares de negocio. Una política que se sustenta en cifras que sitúan a este grupo en la segunda posición a nivel nacional del sector de los vehículos pesados y en la tercera entre los mayores distribuidores de vehículos ligeros de la red Mercedes-Benz en España. Valdisa Mercedes-Benz; Servicio integral «Truck» La posición de referencia de Valdisa se sustenta en hechos como el de ser el único concesionario oficial y taller autorizado de vehículos industriales de Mercedes-Benz en València. Para ello cuenta con unas amplias instalaciones situadas en la Pista de Silla, en la localidad de Massanassa, en las que centraliza todas las operaciones en materia de venta y servicio técnico relacionado tanto con su amplia gama de camiones como de su oferta Vans comerciales. Este punto de atención, servicio técnico y de comercialización de la gama alemana está respaldado por una completa y experimentada plantilla de profesionales, al frente de la cual se encuentra Mario Polo, con más de 18 años de experiencia en los que ha ocupado cargos de responsabilidad como el de delegado de postventa de Mercedes-Benz España así como la dirección de postventa de la red de concesionarios.