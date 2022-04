Con la llegada de la primavera los festivales al mundo del motor vuelven al calendario. Y el primero en llegar es el Wheels & Music Fest. La primera edición de este evento se va a realizar a lo largo de este fin de semana en Mas Camarena, en Bétera. Se trata de una muestra que cuenta con diversas temáticas. El área «Motor & Wheels» reúne una destacada exhibición de motocicletas y automóviles clásicos, así como empresas relacionadas con el mundo del motor vintage.

No obstante, «Wheels & Music» no se limita al mundo de las dos y las cuatro ruedas, si no que también pretende ser un punto de encuentro para los amantes de la naturaleza, el deporte al aire libre y la gastronomía con un amplio despliegue de food trucks, Para los amantes de la música se han programado diversas exhibiciones de baile y conciertos con la actuación en directo con tributos a bandas legendarias y DJ’s reconocidos.

Asimismo la propuesta de Wheels & Music Fest se completa con un amplio abanico de actividades con un circuito apara skates, patines y patinetes, una serie de rutas de exhibición de bicicletas custom, un concurso de preparadores de vehículos y la participación de ONG que van a paresentar sus proyectos solidarios.