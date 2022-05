Tras dos años de pandemia, parece que todo vuelve poco a poco a la normalidad. Y es que el pasado fin de semana tuvo lugar la 19ª concentración Harley-Davidson KM0Harley-Davidson, organizada por el H.O.G Madrid Chapter, el club de propietarios Harley-Davidson en Madrid, y el concesionario oficial Makinostra. Este esperado desfile inundó el centro de la capital española, desde el viernes 6 de mayo y hasta el domingo 8 de mayo, con la participación de más de 500 motoristas.

El desfile comenzó en la Avenida Complutense y siguió por la calle de Cea Bermúdez, la calle de Bravo Murillo, la Plaza de Castilla, el Paseo de la Castellana, la Armada Española, la calle Serrano, y finalizó en la Puerta de Alcalá, donde se produjo una imagen inolvidable para todo el público. El buen tiempo acompañó durante todo el fin de semana a los integrantes del desfile, mientras que la Policía Municipal de Madrid colaboró para que todo saliese a la perfección cortando las calles por donde circulaban los participantes y escoltando la caravana de motos para garantizar su unión y seguridad.

Todos los inscritos al evento pudieron disfrutar durante tres días de una espectacular experiencia junto a otros amantes de las dos ruedas y de la marca americana. Destacar el gran papel del concesionario oficial Makinostra, situado en la calle General Álvarez de Castro, puesto que el viernes estuvo recibiendo a todos los inscritos con un welcome pack.welcome pack Acto seguido, los participantes salieron en grupo por las calles del centro de Madrid hasta llegar a la Estación Gran Teatro Príncipe Pío, donde disfrutaron del espectáculo We Will Rock You, producido por el popular Brian May de Queen.

El sábado 7 de mayo se realizó una ruta por la sierra que arrancó en Soto Del Real y finalizó con una comida en Galápagos. Durante el camino se hizo una parada en Buitrago del Lozoya para descansar y tomar un refrigerio. Ese mismo día por la noche todos los participantes pudieron disfrutar en el Teatro Magno, situado en la calle de Cedaceros, del grupo de música Desvariados.

Finalmente, el domingo 8 de mayo se produjo el momento más esperado por todos los amantes de Harley-Davidson: el desfile de banderas de la marca, que un año más conquistó las calles de Madrid. El año que viene se celebrará el 20 aniversario de este desfile tan especial para los apasionados de la marca de Milwaukee y, seguramente, se preparará algo muy especial.