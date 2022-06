Todavía recuerdo los primeros bazares que llegaron a mi calle. La curiosidad adolescente nos invitaba a pasar horas investigando, descubriendo gangas y productos que no sabíamos que necesitábamos hasta entonces. Todo a un euro, ese era su reclamo. Un eslogan que pronto pasó a ser un arma de doble filo, denotando mala calidad y una durabilidad pésima. Un tópico más candente todavía ante el aterrizaje de fabricantes de coches chinos en Europa, bien sea porque son productos 100% asiáticos o parte de su producción se realiza allí. Sin embargo, lo que antes se encubría, ahora es motivo de orgullo comercial y no se esconde la procedencia de modelos como el Aiways U5 o la presencia de capital chino en el desarrollo de firmas como Polestar. El resultado es un mercado complicado para el usuario, con una amalgama de grupos y compañías asociadas que intentaremos aclarar en este artículo sobre coches chinos comercializados en España que sí vas a querer comprar.

Antes de entrar al barro, con modelos determinados, trataremos de explicar el porqué de esta repentina aparición de firmas asiáticas en el mercado europeo. Hasta la fecha, Europa lideraba los proyectos de desarrollo de motores de combustión y, por ende, los componentes que derivan de estos. Las tendencias del viejo continente han ido cambiando, y con ellas los objetivos de firmas que se adaptan a normativas anticontaminación, legislación en materia de seguridad y un comprador de lo más volátil. Ya nadie recuerda el “downsize” que forzó a la inversión millonaria en busca de motores más pequeños, eficientes y económicos. Ahora todo el protagonismo se lo lleva la electrificación, con permiso de la conectividad, la seguridad y la conducción autónoma.

¿China manda?

En el preciso instante que Europa apostó por la propulsión eléctrica colocó a China en una posición predominante en el sector de la automoción. Ya en 2018 hablamos con Luca de Meo, entonces presidente de Seat, sobre la implicación de las firmas chinas en el desarrollo de vehículos europeos. Él mismo respondió: “Creo que China va a definir muchas de las tendencias del futuro y la ciudad de Hefei (sede de JAC) es el prototipo de las smart city chinas”.

Hablaba de su asociación con JAC que “es importante para nosotros. Desarrollamos y construimos un centro de I+D que se dedicará a la conectividad, coche autónomo, baterías” comentó en noviembre de 2018 en unaentrevista para El Periódico de Catalunya. Al final la apuesta china de Seat no fructificó por decisión del grupo Volkswagen, pero se abrieron puertas a trabajos futuros, como probablemente será la producción del Cupra Tavascan. El actual director general del grupo Renault ya tenía claro que: “China marcará la tendencia. Lo tienen claro. Su política industrial está fijada hasta 2040, decidme de un país europeo que lo tenga igual. Estar fuera de China en 2030 es no ser nadie. Todo pasará allí. Es una gran oportunidad”.

Una predicción que valdría una tirada del Tarot a día de hoy. Una seguridad que también nos transmitió Vincent Cobee, director general de Citroën, en la presentación del C5X al confiar en la calidad y fiabilidad del producto asiático. “Ya hemos vendido allí 12.000 unidades del nuevo C5X y vemos que es un modelo muy fiable. Fabricar en China en la industria del automóvil hoy es una garantía de calidad. En términos de eficiencia, calidad y competitividad, es uno de los mejores sitios para producir” confirmó en un encuentro con periodistas del sector. “El mejor nivel de calidad para el automóvil ahora mismo nos lo da China. Especialmente en este tipo de segmento” aseguró.

¿Qué modelos chinos puedo comprar?

La inestabilidad económica, el limitado nivel adquisitivo de las nuevas generaciones y la globalización han roto cualquier frontera imaginable hace una década. Los directivos de las firmas más relevantes del sector de la automoción lo tienen claro: China es el agente protagonista actualmente. Sus precios son imbatibles, pero también han conseguido desarrollar productos de calidad y fiables a base de aprender sobre gustos europeos y exigencias del viejo continente.

Las marcas chinas están listas para conquistar pero es importante diferenciar entre dos mundos paralelos, que no son iguales. Firmas como Polestar, Smart o Lynk & Co tienen un enfoque muy distinto, tanto en su producción como en el vehículo resultante. Pertenecen al grupo Geely, propietario de firmas europeas como Volvo o asociadas con Dailmer al 50% en el desarrollo de la nueva era de Smart.

Por poner como ejemplo la propia Smart Europe, su sede está en Leinfelden-Echterdingen (Stuttgart) y el equipo directivo está conformado por ex miembros de Mercedes-Benz, como el CEO, Dirk Adelmann. El Smart#1es el primer coche resultante de esta operación, con un claro enfoque europeo en su diseño pero la experiencia y los conocimientos en electrificación de Geely, encargada del apartado mecánico.

La propia Geely tiene su marca importada en España: Lynk & Co. Seguro que ya has visto alguno de sus modelos por nuestras calles, y eso que no tienen concesionarios al uso y funcionan con modelo de suscripción. Aterrizó en 2021 con este concepto de “pago por uso”, con kilometrajes mensuales máximos, la posibilidad de compartir nuestro coche con otros usuarios y todos los gastos de mantenimiento, impuestos y reparaciones incluidos.

Se fabrican sobre plataformas que también utiliza Volvo (empresa con capital invertido), como la CMP sobre la que se produce el Lynk & Co 01 en la factoría de Zhangjiakou (China). Modelo con mecánicas híbridas, híbridas enchufables (PHEV) o 100% eléctrico.

La última propuesta de esta asociación Geely y Volvo es Polestar. Hace un mes asistimos a su lanzamiento oficial en España con el Polestar 2, que llega para marcar la diferencia mediante su espíritu prestacional y premiumPolestar 2. Su sede está en Gotemburgo (Suecia) y antes de formar parte de Volvo, eran preparadores de coches de competición.

En este sentido, Geely aporta su experiencia I+D en electrificación, pero estamos ante un modelo ideado, desarrollado y fabricado por y para los europeos. Las líneas minimalistas, la compatibilidad e implicación de Google en el desarrollo del Android Automotive OSdejan muy claro que no estamos ante el típico producto bueno, bonito y barato. Es tecnología pura.

Eso sí, en el aterrizaje de Asia en el mercado europeo sí existen modelos y marchas 100% chinas. Como comentábamos al inicio, ya no esconden su procedencia y tampoco tratan de imitar otros productos del viejo continente. Tienen su propia esencia y encuentran el motivo de venta en una relación calidad-precio imbatible, además de dotar a sus coches de un equipamiento tecnológico superior. Hablamos de firmas como Aiways, que acaba de presentar su U5presentar su U5, o los DFSK, reconocidos por sus precios imbatibles. El gigante SAIC ha apostado por recuperar firmas inglesas como MG, con unidades térmicas como ZS, o Maxus y su monovolumen Euniq 5.