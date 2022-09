Alain Visser, CEO de Lynk & Co, ha visto cumplido su sueño de abrir un centro de la marca en España. Viejo conocedor del mercado español tras su paso por General Motors hace unos años, Visser apuesta por un nuevo modelo de negocio con esta marca y Barcelona es el epicentro de su arranque en nuestro pais. El nuevo 'club' de Lynk&Co está ubicado en la confluencia de Paseo de Gracia y la calle Consell de Cent, en el corazón del eje comercial de la capital catalana.

La nueva marca de automóviles ofrece en su nuevo espacio un concepto en el que la tienda física desaparece para dar paso a un centro pensado en el usuario. "Nuestro objetivo no es vender coches sino ofrecer movilidad", explica Visser. Que Barcelona se haya convertido en una de esas ciudades modernas que pretenden erradicar el vehículo privado no es un obstáculo para su desarrollo, al contrario.

"Tenemos claro que esta ciudad es una plataforma ideal para nosotros. De hecho nuestro primer 'club' lo abrimos en Amsterdam que es el paradigma de la ciudad anti coches, y nos va muy bien allí. Nuestro perfil de cliente no vive en la ciudad sino fuera de ella. Desde Barcelona haremos ruido. Y en 2023 abriremos también 'club' en Madrid .Y en Milán". comenta el máximo responsable de la empresa.

Sin concesionarios

El nuevo centro Lynk&Co no es un concesionario (la marca no los tiene). Sí hay un coche, uno, y no está precisamente en el escaparate pero quien desea conocer la esencia de la marca puede informarse sobre el Lynk&Co 01 Lynk&Co 01(de momento el único modelo que se ofrece), tomar un café excelso reservado solo para clientes, adquirir productos de marcas locales sostenibles como Saye, Weare.notfriends, Caliope y Haan, o asistir a uno de los eventos culturales y de ocio que se ofrecerán. "El 90% de nuestros visitantes llegarán con el propio tráfico de personas en la zona de la ciudad en la que estamos y el resto vendrán de los eventos que organicemos", apuntan desde Lynk&Co.

España es uno de los puntos clave para el despliegue de la compañía, que ya cuenta con 120.000 europeos asociados, de los que 12.000 están aquí. "Nuestra oferta se limita a un modelo, dos motores (híbridos) y dos colores. Eso no quita que en un futuro podamos plantearnos aportar un nuevo modelo que será 100% eléctrico, o bien evolucionemos el que tenemos. Estamos valorando estas opciones", admite Alain Visser.

La aceptación de la propuesta comercial de suscripción por uso de Lynk&Co en España ha pillado casi por sorpresa a la marca. El usuario opta por un contrato mensual que se renueva por 550 euros (el mismo precio para toda Europa) y en ese periodo puede 'realquilar' el vehículo. "Casi no hemos hecho publicidad y nos hemos movido solo en redes sociales. Hasta ahora no teníamos un club en el país, tampoco en Francia, y son dos mercados que han respondido muy bien", señala el CEO de la compañía. Participada por Geely y Volvo, Lynk&Co es casi "un experimento", que, en el momento actual de escasez de modelos disponibles para la entrega y de incertidumbre legislativa con las normativas medioammbientales con los coches, puede tener una oportunidad importante de negocio.