Ford fue una de las compañías en presentar un proyecto para optar a las ayudas del PERTE para el Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC). Según el reparto provisional, a la firma norteamericana le tocaban 106,3 millones de euros para apoyar su plan de electrificación de la planta de Almussafes, Valencia, y de las empresas integrantes de su cadena industrial. Sin embargo, en agosto Ford comunicó que renunciaba a las ayudas porque la compañía cambió los tempos de producción de eléctricos para Europa. Dionisio Campos, director de fabricación de Ford España, concretó este miércoles que la marca se retiró porque los tiempos de inversión “no encajaban”.

Campos explicó, en la jornada ‘Comunitat Valenciana Hacia el futuro’, que la empresa no podía cumplir con las fechas que mandaban los requisitos del PERTE VEC impuestos por Europa y por el gobierno central. Cabe recordar que todos los proyectos aspirantes al PERTE, además de cumplir requisitos de participación e inversión de pymes, debían estar listos antes de octubre de 2025.

Comprometidos con la electrificación

Pero que Ford no opte al PERTE VEC no quiere decir que Almussafes no apueste por la electrificación. “Ford mantiene el compromiso con la planta de Valencia porque las operaciones en España siguen siendo una parte fundamental de nuestra estrategia para Europa”, dijo en agosto la marca.

No obstante, como también confirmó el mes pasado, la marca estadounidense buscará financiación alternativa y emplazó a las administraciones a “colaborar para buscar oportunidades de financiación”. Dionisio Campos, afirmó en su ponencia que que la relación entre compañía y administración es de plena confianza y reiteró que la transición energética es “una oportunidad para introducir cambios” en un “camino que no tiene retroceso dentro de la sostenibilidad”. Además, pidió que esta transformación “no se quede en el automóvil” y se extienda a toda la industria valenciana.

Campos confirmó que Almussafes será neutral en emisiones en 2035 y que, para entonces, la fabricación será “toda eléctrica”. Además, confirmó que en breve instalarán un parque fotovoltaico en la fábrica.

El gobierno apoyará a Ford

Tal y como adelanta Levante EMV, el gobierno español, según verbalizó la ministra de Industria, Reyes Maroto en la ‘Noche de la Economía’, sabe que la apuesta de Ford por Almussafes es “firme” pese a la renuncia del PERTE VEC y, por tanto, “el gobierno va a apoyarla”. Maroto lamentó que Ford tuviera que renunciar a las ayudas, pero confirmó que la electrificación de Almussafes no tiene marcha atrás.

En el mismo evento también habló Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, argumentando que Almussafes y la fábrica de baterías de Seat y Volkswagen en Sagunt convertirán a la región en un polo de la movilidad eléctrica en el sur de Europa. Finalmente, Puig cerró afirmando que Almussafes es la planta más competitiva de Europa gracias al compromiso de sindicatos y trabajadores.