Los patinetes eléctricospatinetes eléctricos, catalogados por la DGT como Vehículos de Movilidad Personal (VMP), están cada vez más presentes en los núcleos urbanos. De hecho, ya estamos acostumbrados a ver a estos vehículos de dos ruedas circulando por la ciudad con total normalidad; algo que hasta hace cinco años era impensable.

El aumento de los patinetes eléctricos en las áreas urbanas está transformando la forma de ver la movilidad, lo que ha llevado al RACC ha presentar su "2º Barómetro de la Movilidad en VMP en Barcelona y sus accesos", un estudio que analiza en profundidad los hábitos y la opinión de los usuarios de patinete y otros vehículos de movilidad personal por la ciudad de Barcelona y alrededores. Para ello, se ha observado el comportamiento de más de 4.500 VMP en los carriles bici de la ciudad catalana y se han realizado 800 encuestas a sus propietarios.

Las conclusiones extraídas del estudio del RACC son muy interesantes. En primer lugar, el estudio hace una radiografía del usuario de patinete, que en su mayoría es una persona joven que utiliza el VMP para ir a estudiar o trabajar. De hecho, el 76% de los encuestados tiene entre 16 y 35 años.

El 62% de todos los encuestados afirma que antes de usar el patinete ya optaba por otros medios de desplazamiento sostenibles, como el transporte público, la bicicleta o los trayectos a pie. Asimismo, el 60% sostiene que no utiliza ningún otro medio de transporte durante sus trayectos diarios.

En cuanto a los principales motivos para elegir el patinete como medio para desplazarse, los usuarios encuestados destacan la rapidez y el ahorro económico de este tipo de vehículos frente al coche o la moto.

La mayoría de los usuarios de patinete eléctrico no están satisfechos ni con la red de carriles bici disponible en la ciudad ni con su diseño, y más de la mitad no considera satisfactoria la convivencia con otros usuarios. Además, el 75% de los encuestados admite que alguna vez ha circulado por la acera con el patinete en marcha, totalmente en contra de la normativa.

El estudio también revela que el 89% de los usuarios de VMP está insatisfecho con la oferta actual de estacionamientos seguros para los patinetes. También critican la falta de puntos de recarga, pues 8 de cada 10 usuarios únicamente cargan su patinete en casa.

Por otro lado, el 32% de usuarios admite no conocer la normativa de circulación de los patinetes, a pesar de que la cifra mejora respecto a los datos de 2021, cuando un 51% no conocía las reglas. Ante estos datos, el 60% de los encuestados piensa que, para poder circular, la formación debería ser obligatoria para los usuarios que no tienen carnet de conducir y, por lo tanto, no conocen la normativa.

El estudio también revela la necesidad de mejorar el uso de los elementos de seguridad, puesto que un 75% de los encuestados admite que no activa la luz cuando circula de noche, mientras que un 66% sostiene que no lleva casco.

Por último, llama la atención el elevado porcentaje (59%) de usuarios de VMP que reconoce que circula más rápido de lo permitido, una cifra que triplica a la de 2021 (19%). De hecho, un 16% afirma que tiene el patinete trucado para poder ir a más velocidad. Pero este no es el único comportamiento de riesgo de los usuarios de patinete, pues el 61% de los encuestados afirma que circula contra dirección o por la acera para ir más rápido, y seis de cada diez usuarios se saltan los semáforos si no hay otros vehículos en la vía.

Multas a los patinetes

Casi la mitad de los encuestados (49%) está a favor de que haya sanciones para los patinetes que no cumplen con la normativa. Es más, el 19% de los usuarios de VMP admite haber recibido alguna sanción mientras circulaba en patinete.