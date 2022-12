Crear un punto de encuentro único en el que reunir a la más amplia comunidad del mundo del motor. Éste es el principal objetivo de Calaa Vision, un proyecto desarrollado desde València de la mano de Bilal Hamida. Este joven de origen argelino, pero afincado desde hace años en la capital del Turia, nace con el propósito de convertirse en la principal referencia tecnológica de la industria automotriz.

Hamida, con una destacada trayectoria empresarial y reconocido como uno de los mejores emprendedores de Europa por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), ha centrado sus esfuerzos en desarrollar una herramienta con la que plasmar una nueva forma de conducir el ecosistema tecnológico relacionado con la automoción.

Calaa Vision centra sus esfuerzos en el desarrollo automovilístico, en la toma de decisiones estratégicas y en el intercambio de información entre los actores de la industria. El propósito de su fundador es brindar un mayor y mejor conocimiento de las necesidades de los clientes, creando experiencias más gratificantes y personalizadas, permitiendo la interacción de realidad y virtualidad, nuevos servicios más accesibles, y la transformación de los propios procesos internos.

Carlive, una plataforma de interacción social para el mundo del motor

Para ello, Cala Vision cuenta con Carlive, una plataforma tecnológica de carácter social y profesional en la que se proponen tres niveles de interacción con los usuarios; ONE, PRO y ZERO. ONE nace como el portal social de Carlive cuya ambición es ofrecer un servicio "all in one" en una aplicación que aloja una red social vertical multiplataforma y una amplia gama de servicios; desde información sobre novedades y tema de actualidad del mundo del motor, pruebas de coches, información multimedia, hasta un amplio seguimiento de eventos y citas de diferentes especialidades automovilísticas, y su propia agenda deportiva.

Carlive PRO nace como un portal especializado tanto en la gestión de venta, como de alquiler de vehículos, dotando al sector de una herramienta con diversidad de funcionalidades y filtros de búsqueda que aportan una plena garantía de información. Un sistema automatizado, con capacidad one stop shop, pensado para integrar a concesionarios tanto a nivel nacional como internacional.

En el caso de ZERO, Carlive se incorpora al mercado como un nuevo espacio virtual en el que encontrar recopilada y detallada información del motor, posicionándose como buscador de referencia del mismo, con acceso a todo tipo de datos actualizados. Para ello cuenta con los entornos ABASE y XVISION, un espacio digital numérico centralizado de recopilación de datos automovilísticos y el primer metaverso del motor construido sobre su blockchain.