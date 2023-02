Para muchos, pasar la ITV es una experiencia cercana a ir al dentista. LaInspección Técnica de Vehículos es un sistema necesario para garantizar la seguridad vial, pero también una constante fuente de dolores de cabeza para los conductores. Incluso si todo están bien y reciben el apto, muchas personas, de forma inconsciente, cometen una infracción nada más salir de la prueba que les puede acarrear una sanción de hasta 100 euros.

Y es que, entre los nervios del momento y la emoción por haber pasado la inspección, muchos conductores se olvidan de poner la pegatina hasta haber llegado a su casa. Y la mayoría no sabe que este olvido, en caso de ser parados, se sanciona con una multa de hasta 100 euros.

Con el paso de los años esta revisión se ha vuelto más estricta con el fin de intentar reducir al máximo la siniestralidad en carreteras. Y es que, según la DGT gran parte de los accidentes de tráfico se debe al mal estado de los vehículos. Ventanillas, frenos, neumáticos, luces... durante esta prueba todo debe estar en correcto para poder recibir el tan ansiado apto. En caso de no superar la prueba, la solución será reparar el fallo y volver a pasar la ITV.

Es cierto que el error más habitual es no colocar la pegatina nada más terminar la ITV. No obstante, otro de los despistes más repetidos es colocarla mal. Según el Reglamento General de Vehículo, la pegatina, también conocida como V-19, debe colocarse en la parte derecha de la luna delantera. De no hacerlo puede acarrear una sanción de 80 euros.

Otra de las novedades más importantes de este año es la revisión de la emisión de gases de los vehículos. Con el objetivo de reducir la contaminación, la Unión Europea está apretando duramente sus medidas.Para ello, las estaciones ya cuentan con el nuevo sistema de lectura OBD (On Board Diagnostic) que analiza el sistema de control de emisiones en coches ligeros Euro 5 y Euro 6 y a los pesados Euro VI.