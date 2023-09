Ford Vedat Mediterráneo va a acoger al Ford American Iconic Tour. Se trata de un evento en el que este presentante oficial de la firma del óvalo va a presentar los modelos más emblemáticos y genuinos de la firma americana mañana jueves 21 y el viernes 22 de septiembre.

Una puesta de largo que va a atener al nuevo Ford Bronco como principal estrella, junto a otro modelos no menos representativos de la "cultura americana" del mundo del motor como son los Mustang Mach 1 o los nuevos eléctricos de la gama Mustang Mach-E. Como no podía ser de otra manera, también se contará con el catálogo pick up de la Ranger Raptor que incluirá la presencia de una versión camperizada.

Todo un despliegue de potencia y prestaciones que los usuarios podrán conocer de la mano de los asesores de producto de Ford Vedat Mediterráneo e incluso probar en una serie de test drive organizados. Para que todos los interesados puedan acudir con total comodidad al Ford American Iconic Tour, se han organizado grupos de mañana y de tarde durante las dos jornadas de duración del evento, a los que se pueden apuntar a través de un página de inscripción habilitada de manera específica.

Sin duda alguna, Vedat Mediterráneo ofrece una excelente oportunidad para ver y probar auténticos mitos de la gama Ford, con el imponente Bronco como principal protagonista y disfrutar de una jornada de auténtico sabor americano en la que no faltará un auténtico ambiente "made in USA" con música y degustación de la más tipíca comida norteamericana.