Audi Q5: El nuevo SUV ya se encuentra disponible en Audi Motor Pacífico

El Audi Q5 llega al mercado con una propuesta que combina innovación tecnológica, diseño refinado y un rendimiento que redefine los estándares del segmento de los SUV compactos. Este modelo no solo refuerza su posición como líder en su categoría, sino que también establece nuevos parámetros en términos de lujo y eficiencia.

Motorización y Dinámica de Conducción

El Q5 ofrece dos versiones principales: el Q5 y el SQ5, ambas equipadas con un motor turboalimentado de 2.0 litros y cuatro cilindros. El Q5 genera 201 caballos de fuerza, mientras que el SQ5 eleva la potencia a 367 caballos de fuerza, permitiendo una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos.

El sistema quattro de tracción total y la transmisión automática de doble embrague S tronic de siete velocidades aseguran un manejo fluido y preciso, tanto en carreteras urbanas como en terrenos más exigentes. Esta combinación de potencia y control posiciona al Q5 como un vehículo versátil y capaz.

Tecnología de vanguardia

El interior del Q5 es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede integrarse de manera funcional y estética. Destaca su pantalla táctil de 10.1 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto, que facilita la conectividad y el acceso a aplicaciones esenciales. Además, el sistema de información al conductor de 7.0 pulgadas ofrece una visión clara y detallada de los datos del vehículo.

Entre las innovaciones tecnológicas, se incluyen el arranque remoto del motor, el Audi advanced key y los botones Homelink® integrados en el espejo retrovisor, que permiten controlar dispositivos domésticos desde el vehículo.

Seguridad y Asistencia al Conductor

Audi ha equipado al Q5 con un conjunto de sistemas avanzados que priorizan la seguridad y la comodidad del conductor. El control de crucero adaptativo, la asistencia activa de carril y el sistema de cámaras de 360 grados facilitan el estacionamiento y la navegación en espacios reducidos. Además, el pre-sense road scanning escanea la carretera para anticipar posibles peligros, ofreciendo una conducción más segura y confiable.

El nuevo Q5 cuenta con control de crucero adaptativo, cámaras de 360 grados y otras herramientas para una conducción segura. / ED

Diseño y Confort

El diseño exterior del Q5 combina líneas modernas con un toque de agresividad, destacando su parrilla frontal ampliada y las luces OLED personalizables que añaden un toque distintivo tanto de día como de noche. En el interior, los materiales de alta calidad y la atención al detalle crean un ambiente lujoso y acogedor, ideal para viajes largos.

Este modelo de Audi luce un acabado elegante con un diseño refinado. / ED

Prueba el nuevo Q5 en las instalaciones de Audi Motor Pacífico Levante

El Audi Q5 no es solo un SUV compacto; es una declaración de intenciones en el mercado premium. Con su motorización eficiente, tecnología avanzada y diseño cuidadosamente pensado, este vehículo no solo cumple con las expectativas, sino que las supera. Para aquellos que buscan un SUV que combine lujo, rendimiento y seguridad, el Q5 es una elección que no defraudará. Audi Motor Pacífico Levante invita a descubrir este modelo en sus principales concesiones de Alzira, Alcoi, Gandia, Ontinyent y Xàtiva.