OMODA & JAECOO celebra un momento histórico con la entrega de su vehículo número 20.000 en Valencia

OMODA & JAECOO ha celebrado esta semana un momento inolvidable para la marca en España: la entrega de su vehículo número 20.000. El concesionario afortunado para vivir este hito ha sido Himasa, en Valencia, uno de los primeros en apostar por la firma desde su llegada a nuestro país. En un ambiente cargado de emoción, el nuevo propietario de un JAECOO 7 SHS recibió su vehículo en un acto simbólico que reafirma la consolidación de una marca joven, innovadora y en pleno crecimiento.

La unidad entregada, un SUV que cuenta con la avanzada tecnología 'Super Hybrid System' de OMODA & JAECOO, destaca por sus prestaciones de alto nivel: un consumo de solo 0,7 l/100 km en ciclo combinado WLTP, 90 km de autonomía en modo eléctrico y hasta 1.200 km de autonomía total. Además, su batería de 18,3 kWh admite carga rápida (del 30 al 80% en solo 20 minutos) y permite alimentar dispositivos externos mediante la función V2L. Todo ello, acompañado de avanzados sistemas de protección frente a colisiones, fuego o agua, y una conducción suave y silenciosa tanto en ciudad como en carretera abierta.

Durante la entrega, el cliente expresó su entusiasmo por la compra y la experiencia vivida: “Para mí ha sido toda una sorpresa formar parte de este momento. Había visto el JAECOO 7 SHS y me atrajo su diseño desde el primer momento, pero fue al probarlo cuando me convenció del todo. Tiene una respuesta espectacular, el empuje en carretera es inmediato y contundente, y se nota que estás conduciendo un coche con mucha fuerza, pero al mismo tiempo muy refinado. Además, la comodidad interior y el equipamiento son de un nivel que no esperaba en este segmento”.

El cliente también quiso resaltar lo que inclinó definitivamente la balanza a la hora de tomar la decisión de compra: “Saber que el coche tiene 7 años de garantía o 150.000 kilómetros me dio una gran confianza. Es una apuesta firme por la durabilidad, y eso, hoy en día, no lo ofrecen muchas marcas”.

La entrega se hizo aún más especial con la presencia de Andrew Li, CEO de OMODA & JAECOO España, quien hizo entrega de una caja exclusiva con las llaves del vehículo, accesorios prácticos de la firma y un cheque de combustible por valor de 2.000 euros.

Con esta cifra redonda de 20.000 unidades vendidas en apenas 17 meses, OMODA & JAECOO confirma su sólido posicionamiento en el mercado español. La clave del éxito ha sido la combinación de una gama en expansión —con versiones gasolina, híbridas y eléctricas—, una red comercial que roza ya los 90 puntos de venta, y un modelo de atención posventa que garantiza recambios en menos de 24 horas en la península, gracias a su centro logístico en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

Leonardo Scarcelli, Network Development Manager de OMODA & JAECOO, subrayó la magnitud del momento: “20.000 unidades en tan poco tiempo es un logro enorme, pero sobre todo es el resultado del esfuerzo conjunto de un equipo que ha trabajado con pasión, de una red de concesionarios comprometida y de unos clientes que han confiado en nosotros desde el primer día. Esta entrega en Valencia representa más que una cifra: simboliza la confianza que estamos construyendo cada día”.

El evento también tuvo una importancia destacada para el concesionario anfitrión. Miguel Ángel Carmona, gerente de Himasa, recordó que la instalación fue una de las primeras en sumarse al proyecto OMODA & JAECOO y que tuvo que superar momentos difíciles, como la inundación sufrida durante la DANA de noviembre de 2024. “Entregar el coche número 20.000 aquí en Himasa, tras todo el esfuerzo para levantar este concesionario, es un momento muy emocionante. Desde el principio apostamos firmemente por la marca, que ofrece modelos excepcionales y un servicio impecable. Poco a poco hemos superado los prejuicios iniciales y hoy OMODA & JAECOO gana cada vez más reconocimiento, incluso fuera de Valencia. Además, el servicio posventa es fundamental: gracias al almacén de recambios, nuestros clientes reciben atención rápida y fiable, lo que genera una gran confianza”.

Con la vista puesta en el segundo semestre de 2025, la firma se prepara para ampliar aún más su catálogo con los próximos lanzamientos del OMODA 5 SHS, el JAECOO 5, el OMODA 7 SHS y el esperado JAECOO 8, que marcará su entrada en el segmento de los SUV de siete plazas con tracción total. OMODA & JAECOO sigue creciendo con paso seguro y todo apunta a que este no será el último hito que celebre en nuestro país.