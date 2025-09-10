Hyundai Promise, los vehículos de ocasión con calidad certificada de la marca coreana, en Autiber Motor

En las instalaciones de Autiber Motor situadas en Parque Albán, muy cerca de Palacio de Congresos, en la entrada a València por la Pista de Ademuz, Autiber Motor cuenta con unas instalaciones de tres plantas de vehículos seminuevos, Km 0, ocasión y gerencia.

Una amplia selección con grandes descuentos y opciones de financiación. Su catálogo incluye una variedad de modelos que se adaptan a las diferentes necesidades de los clientes, garantizando que cada cliente encuentre el coche ideal.

Todos ellos cuentan con menos de 8 años de antigüedad y están completamente revisados por el equipo de profesionales de la concesión, para asegurar que los vehículos se encuentran en perfecto estado y listos para ti.

¿Conoces Hyundai Promise?

Hyundai Promise es un programa de vehículos usados certificados de Hyundai que se centra por completo en el cliente, en el que entregas tu antiguo vehículo y encuentras el coche usado perfecto para ti. El programa te ofrece la garantía líder de Hyundai, con una duración mínima de 2 años y una duración máxima de 5 años desde el momento de la compra y sin límite de kms; además de un periodo mínimo de 24 meses de asistencia en carretera.

En la página web de Autiber Motor, es sencillo encontrar un coche del programa Hyundai Promise. Puedes resolver tus dudas en nuestra página web a través del chat con el que contactarás con nuestros comerciales o en las instalaciones de Autiber Motor situadas en Burjassot. Hyundai Promise pone a tu disposición una completa guía sobre nuevos servicios, información sobre la entrega de tu anterior vehículo y opciones de financiación.

Imagen de las instalaciones de Autiber Motor situadas en Parque Albán. / ED

Los vehículos adheridos al programa Hyundai Promise ofrecen una amplia garantía de asistencia en carretera, además de un periodo de prueba. Las opciones de financiación flexible permiten a nuestros clientes comprar un vehículo con las mismas opciones que encontrarían al adquirir un vehículo nuevo.

El vehículo viene acompañado de un historial completo de kilometraje y revisiones, además de un certificado de inspección de 100 puntos, verificado por un técnico de Hyundai. Con un plazo de entrega máximo de 7 días desde su compra. Con Hyundai Promise, todo son ventajas.

Asesoramiento personalizado para encontrar el coche ideal

En el concesionario de Burjassot el visitante contará en todo momento con la atención del cualificado personal del centro, que asesorará al cliente sobre el coche que mejor se adapta a sus necesidades: desde el segmento del vehículo teniendo en cuenta los ocupantes y capacidad de carga necesarios; el tipo de carrocería para determinar si le conviene un utilitario, un compacto, una berlina, un familiar o un SUV; la motorización, dependiendo de factores como la potencia y el consumo; hasta el equipamiento disponible en cada unidad para cumplir con las expectativas de conectividad, infoentretenimiento, seguridad y ayudas a la conducción que desee cada usuario.

En Autiber Motor, para que estés completamente seguro de comprar un coche del programa Hyundai Promise te ofrecemos la posibilidad de efectuar una prueba de conducción amplia y gratuita del vehículo y recibir toda la información del mismo sin ningún compromiso. Además, con las opciones de financiación disponibles, te permitirán encontrar la solución perfecta para ti, ya sea un contrato de multiopción, un programa de renting o una financiación a plazos.