Ebro Marcos Automoción abre nueva instalación en Avenida Tres Cruces de Valencia

Ebro Marcos Automoción continúa ampliando su presencia en la Comunitat Valenciana con la inauguración de una nueva instalación en Avenida de les Tres Cruces, 107 (Valencia). Este nuevo centro ya está en funcionamiento y ofrece a los clientes la posibilidad de conocer y adquirir toda la gama de vehículos de la marca, entre ellos los S700, S800 y el recientemente incorporado S400, el último modelo que se suma a la oferta de Ebro.

La nueva instalación de Tres Cruces cuenta con un horario adaptado a las necesidades de los clientes. De lunes a viernes, de 9h a 13:30h y de 16h a 19:30h y los sábados, de 10h a 13:30h.

Con esta apertura, Ebro Marcos Automoción suma un nuevo punto de atención en la ciudad de Valencia, que se une a los ya existentes en la Pista de Silla (V-31, 44), Orihuela (Carretera Murcia-Alicante, Km. 28) y Alicante (Carretera Ocaña, N-330, 10). De este modo, la marca consolida una red sólida y cercana para los conductores de la región.

El S700 PHEV en las instalaciones de Ebro Marcos Automoción en la Avenida Tres Cruces de Valencia. / Ebro Marcos Automoción

Además, Marcos Automoción ha confirmado que próximamente abrirá una nueva instalación en Elche, lo que permitirá ampliar aún más su cobertura en la provincia de Alicante y seguir acercando la gama de vehículos Ebro a un mayor número de clientes.

Días Ebro: promociones exclusivas hasta el 22 de septiembre

Para celebrar la apertura de la nueva instalación, Ebro Marcos Automoción ha organizado unos Días Ebro especiales. Durante estas jornadas, que se prolongarán hasta el 22 de septiembre, los clientes podrán descubrir la gama completa de vehículos Ebro, conocer sus características y realizar pruebas de conducción para experimentar de primera mano su confort, tecnología y seguridad. Quienes deseen asistir pueden inscribirse al evento haciendo clic aquí.

Además, los visitantes tendrán acceso a promociones y condiciones exclusivas disponibles únicamente durante los Días Ebro. Una oportunidad perfecta para acercarse a la marca y beneficiarse de ofertas especiales, con precios que parten desde 22.990€ en toda la gama de vehículos.

Tecnología, eficiencia y diseño

La gama Ebro está pensada para responder a todo tipo de conductores, desde quienes buscan un vehículo práctico para la ciudad hasta familias y usuarios que disfrutan de viajes de ocio. Sus modelos combinan un diseño moderno y funcional con la última tecnología en conectividad y sistemas de asistencia a la conducción.

La marca apuesta también por opciones eficientes y sostenibles, incluyendo versiones híbridas, sin renunciar a la versatilidad, el confort y la fiabilidad que caracterizan a Ebro.

Ebro Marcos Automoción en Avenida Tres Cruces de Valencia / Ebro Marcos Automoción

Con estas incorporaciones y propuestas, Ebro Marcos Automoción reafirma su compromiso con la cercanía, la innovación y el servicio al cliente, consolidándose como un referente en el sector de la automoción en la Comunitat Valenciana y la provincia de Alicante.