Mercedes-Benz Valdisa celebra su Venta Privada con condiciones exclusivas

¿Quieres cambiar de coche o comprar tu primer vehículo? Mercedes-Benz Valdisa te invita a unas Jornadas de Venta Privada de Turismo Nuevos en su concesionario de Massanassa: tres días exclusivos con ventajas únicas y una amplia selección de turismos de la marca.

Solo del 25 al 27 de septiembre podrás disfrutar de descuentos y ofertas especiales. Si quieres beneficiarte de un mejor precio es importante que aproveches la oportunidad que te brinda Mercedes-Benz Valdisa en la que solo por reservar tu cita previa podrás disfrutar de un cupón especial de 1.000€ para vehículos de combustión y de 2.000€ para vehículos eléctricos. El descuento puede alcanzar hasta los 23.000 euros en unidades en stock.

Una oportunidad para estrenar un Mercedes-Benz con ventajas exclusivas y descuentos de hasta 23.000€

La iniciativa está dirigida tanto a quienes buscan renovar su coche como a quienes desean dar el paso de estrenar su primer Mercedes-Benz. Con esta campaña, Valdisa refuerza su compromiso de acercar la excelencia, la innovación y el diseño de la marca a sus clientes en condiciones únicas.

UBICACIÓN Y FECHAS DE LA VENTA PRIVADA La Venta Privada tendrá lugar en las instalaciones de Mercedes-Benz Valdisa, en Massanassa, únicamente los días 25, 26 y 27 de septiembre.

Amplia oferta de vehículos Mercedes

Vehículos nuevos, de gerencia, eléctricos, híbridos o de kilómetro 0. Ven a la Venta Privada de Turismos Nuevos de Mercedes-Benz Valdisa y elige el que mejor se adapte a tus necesidades. En las instalaciones de Massanassa encontrarás una cuidada selección de vehículos que incluye modelos de combustión, híbridos y eléctricos con precios especiales y entrega inmediata, adaptados a todas las necesidades de movilidad.

Entre los modelos disponibles durante las jornadas de venta privada podrás encontrar los siguientes:

- Clase A: El diseño exterior del Clase A convence con un frente de cariz futurista con el Mercedes-Benz Pattern en la parrilla del radiador, así como faros LED planos y un difusor opcional en la parte trasera con elementos cromados si se desea. El interior resulta cuenta con múltiples innovaciones en lo referente a conectividad y seguridad. Ya sea el sistema multimedia MBUX mejorado o los asientos con suspensión de confort, el Clase A está pensado con el conductor en mente.

Mercedes Clase A. / ED

- Clase CLA: El nuevo CLA impresiona con su diseño deportivo y su frontal de «nariz de tiburón», realzado por líneas aerodinámicas que desprenden carácter y dinamismo. Al entrar, el confort se siente al instante con los nuevos asientos deportivos y un evocador techo panorámico elevan la experiencia a otro nivel. Y en el puesto de conducción, la nueva MBUX Superscreen te sumerge en un mundo digital envolvente, con una interfaz de usuario que marca el inicio de una nueva era en inteligencia vehicular.

Mercedes Clase CLA: / ED

- Clase C: El diseño exterior del Clase C Berlina cautiva por su modernidad, ha sido sistemáticamente perfeccionado hasta el último detalle. El concepto de iluminación parte de la consola central y se extiende por todo el vehículo. Los 64 colores se alternan dinámicamente o iluminan varias zonas del Clase C en distintas tonalidades. Conoce los modelos de motor disponibles, las dimensiones, el volumen del maletero, la masa máxima remolcable y los datos técnicos del Clase C Berlina.

Mercedes Clase C. / ED

- CLE: El nuevo CLE Coupé aprovecha las innovaciones conceptuales y técnicas de la Clase C y la Clase E. Con su expresivo diseño, su exclusivo equipamiento de confort para lograr la máxima individualidad y unas prestaciones de conducción seguras y deportivas, el nuevo modelo de dos puertas sigue su propio camino.

Mercedes CLE. / ED

- GLA: El GLA impresiona a primera vista por su diseño frontal optimizado con calandra del radiador con patrón de diamante con pasadores cromados y con faros MULTIBEAM LED que reflejan su carácter exclusivo, mientras que el techo corredizo panorámico y las llantas de aleación ligera de 50,8 cm (20") encarnan un confort de conducción único. El diseño de la zaga irradia elegancia dinámica gracias a los llamativos embellecedores de las salidas de escape y las luces traseras con tecnología LED.

Mercedes GLA. / ED

- GLC: Ya puedes disfrutar de un GLC o un GLA por menos de lo que imaginas. Diseño deportivo, alta tecnología y un confort excepcional con las mejores condiciones para que vivas el verano como se merece: con estilo, con libertad y con la emoción de conducir un auténtico Mercedes-Benz.

Mercedes GLC. / ED

- EQE (eléctrico): Este sedán eléctrico de lujo está diseñado para ofrecer la combinación perfecta entre sostenibilidad, tecnología avanzada y el refinado lujo característico de la marca. El EQE es una opción ideal para aquellos que buscan una experiencia de conducción eléctrica sin sacrificar el confort, el rendimiento ni el estilo.

Mercedes EQE. / ED

- EQE suv (eléctrico): Explora nuevos horizontes con el EQE SUV 100% eléctrico y sus hasta 617 km de autonomía eléctrica. Su interior destaca por un confort innovador, una experiencia de lujo y un amplio espacio para toda la familia. Las posibilidades individuales de carga permiten disfrutar de la movilidad eléctrica de un modo especialmente sencillo y flexible.

Mercedes EQE suv. / ED

- EQS (eléctrico): Redefine la movilidad premium con cero emisiones, máximo confort y una tecnología completamente digital. Es el primer modelo EQ con arquitectura EVA2, una plataforma creada exclusivamente para vehículos eléctricos de gran autonomía.

Mercedes EQS (eléctrico). / ED

Disponibilidad inmediata

Valdisa pone a disposición de los asistentes un extenso inventario de vehículos listos para ser entregados en el momento, garantizando la calidad y fiabilidad propias de Mercedes-Benz.

Reserva tu cita online: ventajas exclusivas

Para acceder a estas condiciones preferentes y el descuento directo de 2.000 euros, es imprescindible agendar la visita en el siguiente enlace:

Horario especial del evento

Jueves y Viernes: 9:00 a 20:00h (ininterrumpido)

Sábado: 10:00 a 14:00h

Te esperan en Mercedes-Benz Valdisa (Avda. La Pista, 50, Massanassa) del 25 al 27 de septiembre