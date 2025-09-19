Mercedes-Benz Valdisa celebra su Venta Privada con condiciones exclusivas
Del 25 al 27 de septiembre, en el concesionario de Massanassa
¿Quieres cambiar de coche o comprar tu primer vehículo? Mercedes-Benz Valdisa te invita a unas Jornadas de Venta Privada de Turismo Nuevos en su concesionario de Massanassa: tres días exclusivos con ventajas únicas y una amplia selección de turismos de la marca.
Solo del 25 al 27 de septiembre podrás disfrutar de descuentos y ofertas especiales. Si quieres beneficiarte de un mejor precio es importante que aproveches la oportunidad que te brinda Mercedes-Benz Valdisa en la que solo por reservar tu cita previa podrás disfrutar de un cupón especial de 1.000€ para vehículos de combustión y de 2.000€ para vehículos eléctricos. El descuento puede alcanzar hasta los 23.000 euros en unidades en stock.
Una oportunidad para estrenar un Mercedes-Benz con ventajas exclusivas y descuentos de hasta 23.000€
La iniciativa está dirigida tanto a quienes buscan renovar su coche como a quienes desean dar el paso de estrenar su primer Mercedes-Benz. Con esta campaña, Valdisa refuerza su compromiso de acercar la excelencia, la innovación y el diseño de la marca a sus clientes en condiciones únicas.
UBICACIÓN Y FECHAS DE LA VENTA PRIVADA
La Venta Privada tendrá lugar en las instalaciones de Mercedes-Benz Valdisa, en Massanassa, únicamente los días 25, 26 y 27 de septiembre.
Amplia oferta de vehículos Mercedes
Vehículos nuevos, de gerencia, eléctricos, híbridos o de kilómetro 0. Ven a la Venta Privada de Turismos Nuevos de Mercedes-Benz Valdisa y elige el que mejor se adapte a tus necesidades. En las instalaciones de Massanassa encontrarás una cuidada selección de vehículos que incluye modelos de combustión, híbridos y eléctricos con precios especiales y entrega inmediata, adaptados a todas las necesidades de movilidad.
Entre los modelos disponibles durante las jornadas de venta privada podrás encontrar los siguientes:
- Clase A: El diseño exterior del Clase A convence con un frente de cariz futurista con el Mercedes-Benz Pattern en la parrilla del radiador, así como faros LED planos y un difusor opcional en la parte trasera con elementos cromados si se desea. El interior resulta cuenta con múltiples innovaciones en lo referente a conectividad y seguridad. Ya sea el sistema multimedia MBUX mejorado o los asientos con suspensión de confort, el Clase A está pensado con el conductor en mente.
- Clase CLA: El nuevo CLA impresiona con su diseño deportivo y su frontal de «nariz de tiburón», realzado por líneas aerodinámicas que desprenden carácter y dinamismo. Al entrar, el confort se siente al instante con los nuevos asientos deportivos y un evocador techo panorámico elevan la experiencia a otro nivel. Y en el puesto de conducción, la nueva MBUX Superscreen te sumerge en un mundo digital envolvente, con una interfaz de usuario que marca el inicio de una nueva era en inteligencia vehicular.
- Clase C: El diseño exterior del Clase C Berlina cautiva por su modernidad, ha sido sistemáticamente perfeccionado hasta el último detalle. El concepto de iluminación parte de la consola central y se extiende por todo el vehículo. Los 64 colores se alternan dinámicamente o iluminan varias zonas del Clase C en distintas tonalidades. Conoce los modelos de motor disponibles, las dimensiones, el volumen del maletero, la masa máxima remolcable y los datos técnicos del Clase C Berlina.
- CLE: El nuevo CLE Coupé aprovecha las innovaciones conceptuales y técnicas de la Clase C y la Clase E. Con su expresivo diseño, su exclusivo equipamiento de confort para lograr la máxima individualidad y unas prestaciones de conducción seguras y deportivas, el nuevo modelo de dos puertas sigue su propio camino.
- GLA: El GLA impresiona a primera vista por su diseño frontal optimizado con calandra del radiador con patrón de diamante con pasadores cromados y con faros MULTIBEAM LED que reflejan su carácter exclusivo, mientras que el techo corredizo panorámico y las llantas de aleación ligera de 50,8 cm (20") encarnan un confort de conducción único. El diseño de la zaga irradia elegancia dinámica gracias a los llamativos embellecedores de las salidas de escape y las luces traseras con tecnología LED.
- GLC: Ya puedes disfrutar de un GLC o un GLA por menos de lo que imaginas. Diseño deportivo, alta tecnología y un confort excepcional con las mejores condiciones para que vivas el verano como se merece: con estilo, con libertad y con la emoción de conducir un auténtico Mercedes-Benz.
- EQE (eléctrico): Este sedán eléctrico de lujo está diseñado para ofrecer la combinación perfecta entre sostenibilidad, tecnología avanzada y el refinado lujo característico de la marca. El EQE es una opción ideal para aquellos que buscan una experiencia de conducción eléctrica sin sacrificar el confort, el rendimiento ni el estilo.
- EQE suv (eléctrico): Explora nuevos horizontes con el EQE SUV 100% eléctrico y sus hasta 617 km de autonomía eléctrica. Su interior destaca por un confort innovador, una experiencia de lujo y un amplio espacio para toda la familia. Las posibilidades individuales de carga permiten disfrutar de la movilidad eléctrica de un modo especialmente sencillo y flexible.
- EQS (eléctrico): Redefine la movilidad premium con cero emisiones, máximo confort y una tecnología completamente digital. Es el primer modelo EQ con arquitectura EVA2, una plataforma creada exclusivamente para vehículos eléctricos de gran autonomía.
Disponibilidad inmediata
Valdisa pone a disposición de los asistentes un extenso inventario de vehículos listos para ser entregados en el momento, garantizando la calidad y fiabilidad propias de Mercedes-Benz.
Reserva tu cita online: ventajas exclusivas
Para acceder a estas condiciones preferentes y el descuento directo de 2.000 euros, es imprescindible agendar la visita en el siguiente enlace:
Horario especial del evento
- Jueves y Viernes: 9:00 a 20:00h (ininterrumpido)
- Sábado: 10:00 a 14:00h
Te esperan en Mercedes-Benz Valdisa (Avda. La Pista, 50, Massanassa) del 25 al 27 de septiembre
