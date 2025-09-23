Zaragoza acoge una jornada técnica clave sobre sistemas de contención y soluciones para la contaminación acústica

La Dirección General de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón celebró una jornada técnica sobre sistemas de contención de vehículos y pantallas acústicas, coordinada por Metalesa Seguridad Vial, empresa con más de 30 años de experiencia en el diseño, fabricación e instalación de soluciones para infraestructuras de transporte.

La jornada se enmarcó en la vocación compartida entre administración pública y sector privado de promover la transferencia de conocimiento técnico, así como generar espacios de encuentro para mejorar la seguridad vial y la sostenibilidad de nuestras carreteras.

El desafío de las salidas de vía

Pese a la tendencia general a la baja en siniestralidad vial, las salidas de vía representan actualmente el tipo de siniestro más letal en nuestras carreteras. En el caso concreto de las vías interurbanas de la Comunidad Autónoma de Aragón, entre 2017 y 2023, estos siniestros constituyen el 46,8% del total, pero concentran el 42,7% de los fallecidos.

Este dato refuerza la necesidad de aplicar medidas estructurales eficaces, como los sistemas de contención certificados, que permiten reconducir la trayectoria de los vehículos y reducir drásticamente las consecuencias de estos incidentes.

Apertura institucional y contenido técnico

La jornada fue inaugurada por el Director General de Carreteras del Gobierno de Aragón, D. Miguel Ángel Arminio Pérez, y contó con la participación del Director Técnico de Metalesa, D. Edgar Lloret Domínguez, quien abordó los elementos críticos a considerar en la correcta especificación e instalación de sistemas de contención, con especial atención a errores habituales de diseño y adecuación, confusiones en la interpretación de la normativa vigente y próximas novedades, el asunto candente de las transiciones, soluciones específicas para conservación, o técnicas novedosas como las simulaciones numéricas.

La agenda incluyó también una mesa técnica sobre pantallas acústicas como herramienta de mitigación del impacto sonoro en entornos urbanos y periurbanos.

Innovación para redes viarias regionales

D. César Valero Rubio, Director de Innovación y Digitalización de Metalesa, presentó soluciones adaptadas a redes regionales y carreteras de alta capilaridad, incluyendo propuestas específicas para zonas periurbanas, donde confluyen movilidad local, transporte interurbano y alta densidad de usuarios vulnerables.

Además, se habló del potencial de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), cuyo despliegue puede suponer una mejora significativa en la capacidad preventiva de las infraestructuras. Según estudios científicos desarrollados por INTRAS - Universitat de València, estas tecnologías podrían evitar hasta un 60% de los siniestros graves por salida de vía gracias a su capacidad para detectar riesgos en tiempo real y alertar a los conductores mediante señalización dinámica.

Un compromiso compartido

Esta jornada puso de manifiesto el valor de la colaboración público-privada como palanca para reducir la siniestralidad, mejorar el confort de los usuarios y avanzar hacia una infraestructura más segura, conectada y sostenible.

Metalesa reafirma con esta acción su compromiso con la Seguridad Vial Activa y con la difusión del conocimiento técnico como herramienta clave para transformar la movilidad.