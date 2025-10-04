El nuevo JAECOO 5 aterriza en Valencia con diseño petfriendly y precio desde 19.990€
Mario López
Omoda & Jaecoo Himasa en Valencia anuncia la llegada del nuevo JAECOO 5, un SUV compacto que ya está disponible desde 19.990 € en su versión gasolina. Actualmente se puede ver y probar en las instalaciones de Valencia, que además llegará próximamente en sus variantes híbrida enchufable y 100% eléctrica.
El JAECOO 5 ofrece un diseño robusto y elegante con líneas limpias y una calandra frontal en cascada, acompañado de ópticas LED delanteras y traseras que realzan su carácter distintivo. En el interior, destaca por su habitáculo luminoso con techo solar panorámico de 1,45 m², su gran pantalla táctil vertical de 13,2 pulgadas y un cuadro digital de 8,88”.
Su filosofía petfriendly lo convierte en el primer SUV pensado para mascotas, gracias a tapicerías antibacterianas, fáciles de limpiar y un sistema de climatización optimizado, siendo este un modelo que se presenta como una de las propuestas más atractivas del mercado SUV, no solo por su precio competitivo, sino también por un equipamiento pensado para quienes buscan estilo, confort, tecnología y un vehículo adaptado a tus necesidades, que se encuentra disponible en Omoda y Jaecoo Himasa.
En su versión gasolina equipa un motor 1.6 TGDI de 145 CV con transmisión automática de 7 velocidades, logrando un equilibrio entre prestaciones y eficiencia. Próximamente, la gama se ampliará con una versión super híbrida enchufable (SHS) de 224 CV y etiqueta ECO, y una versión eléctrica de 211 CV con más de 400 km de autonomía eléctrica.
Todas las versiones incluyen hasta 19 sistemas de asistencia a la conducción, cámara panorámica de 540°, modos de conducción con control de descenso y una carrocería de alta rigidez, ofreciendo seguridad y confianza en cualquier terreno. Con todo ello, el JAECOO 5 se posiciona como un SUV accesible, tecnológico y versátil, pensado para la vida urbana y las escapadas a la naturaleza. No solo por su competitivo precio de acceso, sino también por un equipamiento pensado para quienes buscan estilo, confort, tecnología y su equipamiento único lo convierten en una de las grandes apuestas de la temporada.
Ya disponible en Omoda & Jaecoo Himasa Valencia.
Para más información, visita nuestros concesionarios ubicados en:•
- Sedaví en C/ de Silla, 8, 46910 Sedaví, Valencia
- Torrent Carrer de Picanya, 40, 46900 Torrent, Valencia.
Pide más información llamando a 960 881 067
- La concejala de Moncada sobre la factura de móvil de 500 euros: 'Quise pagarla enseguida, pero el consistorio no me dejó porque ha reclamado
- Otra concejala de Moncada pasó 500 euros de móvil de su viaje en Argentina
- Las llamas devoran una antigua fábrica dedicada a piezas de automoción en Bonrepòs
- La senderista que halló el cadáver calcinado en Oliva: 'Desde el principio sospechamos que era Bea
- Catorce heridos, tres graves, en un virulento incendio en un edificio de la playa de Gandia
- Los planes de EE UU para España: llegarán millones de norteamericanos en los próximos tres años
- Gan Pampols va al choque con Baldoví: 'Falló la autoprotección porque faltó información
- Muere el actor Javier Manrique a los 56 años