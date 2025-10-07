Hyundai Autiber Motor refuerza su compromiso con Valencia a través del patrocinio cultural y deportivo

En una firme apuesta por el desarrollo local, Hyundai Autiber Motor, que tiene una de sus sedes en pleno centro de Valencia, en la calle Literato Azorín, 9; continúa consolidando su papel como uno de los principales impulsores de la moda y el deporte en la ciudad de Valencia. La compañía, concesionario oficial de Hyundai, reafirma su compromiso social apoyando una amplia variedad de iniciativas que fomentan tanto el talento como la vida saludable en la ciudad.

En los últimos años, Hyundai Autiber Motor ha demostrado un firme compromiso con el deporte en Valencia, participando activamente en algunos de los eventos más destacados del calendario local, como el Medio Maratón y el Maratón de Valencia, así como en la reconocida 10K Ibercaja by Kiprun, considerada la mejor 10K de España. También impulsa el deporte de raqueta con el Torneo de Pádel Autiber Motor, integrado en el circuito nacional de pádel Hyundai.

Además, la marca apuesta por el talento creativo y el diseño, apoyando una vez más la Mediterránea Fashion Week, uno de los eventos de moda más relevantes de la ciudad.

La Mediterránea Fashion Week cuenta un año más con el apoyo de Autiber Motor

Del 25 al 27 de septiembre, Hyundai Autiber Motor reafirmó su compromiso con el talento creativo y la innovación estética al convertirse, una vez más, en patrocinador oficial de la Mediterránea Fashion Week, que celebra su cuarta edición en el Palacio de la Exposición de Valencia.

La pasarela, que reunió a diseñadores nacionales como Miguel Llopis, que además es valenciano e internacionales, como Duly Romero, contó con el apoyo de Hyundai Autiber Motor, reflejando su apuesta continua por el arte, el diseño y la expresión cultural a través de la moda.

Desde hace años, el concesionario oficial de Hyundai en Valencia viene demostrando un interés genuino por vincularse con propuestas culturales que reflejan el dinamismo de la ciudad. Su implicación con la Mediterránea Fashion Week no solo consolida esta trayectoria, sino que posiciona a la marca como una aliada del talento valenciano y de las industrias creativas.

“El mundo del motor y el de la moda comparten más de lo que parece: innovación, estilo, diseño y una visión de futuro. Por eso, apoyar eventos como la Mediterránea Fashion Week encaja perfectamente con nuestra filosofía de marca”, señalan desde la dirección de Autiber Motor.

Sofisticación, diseño y elegancia en la Mediterránea Fashion Week y en el IONIQ9. / ED

Además del patrocinio, Hyundai Autiber Motor tuvo una destacada presencia en el evento con la exposición del elegante y novedoso IONIQ 9 , vehículo eléctrico de última generación , que aportó un toque de sofisticación y tecnología al entorno fashion de la pasarela.

Con este tipo de iniciativas, Hyundai Autiber Motor continúa estrechando lazos con la ciudad de Valencia, apoyando sectores clave de su identidad cultural y reafirmando su papel como una empresa comprometida con el desarrollo artístico, social y económico del entorno local.

Un aliado imprescindible del running en Valencia, Autiber Motor apoyará un año más el Medio Maratón y el Maratón de la ciudad de Valencia

La ciudad de Valencia respira deporte, superación y energía cada vez que acoge sus dos grandes citas del calendario runner: el Medio Maratón que se celebrará el próximo 26 de octubre y el Maratón de Valencia, que se celebrará en diciembre. Y un año más, Hyundai Autiber Motor, a través de ºHyundai España, se suma a este espíritu como patrocinador oficial, reafirmando su compromiso con los valores del deporte y su implicación activa en la vida social y deportiva de la ciudad.

El apoyo constante de Hyundai Autiber Motor a estas emblemáticas pruebas va más allá de una simple colaboración comercial. Se trata de una apuesta firme por fomentar hábitos de vida saludables, impulsar el deporte popular y animar a miles de corredores en uno de los mayores retos físicos y mentales del año.

El running simboliza esfuerzo, constancia y superación personal, valores que compartimos profundamente en nuestra filosofía de marca y ser parte del Medio Maratón y del Maratón de Valencia es para nosotros un orgullo.

La presencia de la marca durante ambas competiciones no pasa desapercibida: desde vehículos de apoyo y logística, hasta zonas de activación para el público, con exposición de modelos Hyundai y actividades para animar a corredores y espectadores.