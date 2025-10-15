El Nuevo Audi Q3 aterriza en Audi Motor Pacífico: Más tecnología, más motores y la iluminación del futuro

El SUV compacto premium de Audi redefine su segmento, presentando una profunda renovación en equipamiento, motorizaciones y diseño, disponible tanto en su tradicional carrocería SUV como en el deportivo Sportback.

"El nuevo Audi Q3 es la encarnación perfecta de la versatilidad de alta gama. Combina un diseño robusto y elegante con tecnología de iluminación de vanguardia y una gama de motores que se adapta a cada necesidad, desde el uso urbano hasta los grandes viajes, pasando por la electrificación" afirma Alberto Pascual, Director de Audi Motor Pacífico. "Estamos convencidos de que conquistará a nuestros clientes más exigentes, y ya pueden reservarlo en nuestros concesionarios", añade.

El nuevo Audi Q3 en las instalaciones de Audi Motor Pacífico. / PERALES IBORRA

Equipamiento de vanguardia: Ver y ser visto como nunca antes

La nueva generación del Q3 eleva el listón tecnológico, especialmente en el apartado de iluminación. Como gran novedad en el segmento, el modelo incorpora la innovadora tecnología de iluminación:

• Faros Matrix LED Delanteros: Un sistema inteligente que adapta el haz de luz a las condiciones del tráfico y la carretera en tiempo real, garantizando la máxima visibilidad sin deslumbrar a otros conductores.

Aspecto de los faros delanteros. / PERALES IBORRA

• Pilotos Traseros OLED (Organic Light Emitting Diode): Estos pilotos no solo son un deleite estético, sino que ofrecen una firma luminosa única y personalizable. Su rápida respuesta y claridad mejoran la seguridad y convierten la zaga del Q3 en una seña de identidad inconfundible.

Pilotos Traseros OLED. / PERALES IBORRA

Además, el interior es ahora un espacio totalmente digital, centrado en el confort y la conectividad, con pantallas de alta resolución que sitúan al conductor en el centro de la conducción.

Gama de motorizaciones: Eficiencia y potencia para todos los caminos

El nuevo Audi Q3 ofrece una completa selección de propulsores, diseñados para cubrir las demandas de eficiencia, potencia y sostenibilidad:

• Gasolina eficiente y etiqueta ECO: La gama arranca con la versión 1.5 TFSI de 150 CV con tecnología Mild Hybrid (MHEV). Es la opción perfecta para el día a día, garantizando un rendimiento ágil y portando la codiciada etiqueta ECO de la DGT, lo que permite el acceso a zonas de bajas emisiones.

El Audi Q3 dispone de pantallas de alta resolución. / PERALES IBORRA

• Prestaciones y tracción quattro: Para quienes buscan una dinámica de conducción superior, el Q3 ofrece dos potentes versiones con motor 2.0 TFSI y la legendaria tracción integral quattro, asegurando agarre y control en cualquier superficie.

• Diésel para devoradores de kilómetros: Pensando en los profesionales y aquellos que necesitan cubrir largas distancias con la máxima eficiencia, la versión Diésel 2.0 TDI sigue siendo la aliada ideal para garantizar un bajo consumo en carretera.

El híbrido enchufable e-hybrid (PHEV). / PERALES IBORRA

• El gran protagonista: El híbrido enchufable e-hybrid (PHEV): La opción más polivalente llega de la mano del Q3 e-hybrid de 272 CV. Gracias a su avanzada batería, este híbrido enchufable es capaz de recorrer hasta 120 km en modo 100% eléctrico, obteniendo la etiqueta CERO de la DGT y combinando las ventajas de la movilidad eléctrica con la tranquilidad de un motor de combustión para los viajes más largos.

Diseño Doble: SUV y Sportback

El nuevo Audi Q3 mantiene su atractiva dualidad:

• Audi Q3 SUV: Un diseño renovado con líneas musculosas y robustas, que mantiene su funcionalidad y versatilidad como el SUV familiar perfecto.

• Audi Q3 Sportback: Con su línea de techo descendente estilo coupé, ofrece una silueta aún más deportiva y dinámica, sin renunciar a la funcionalidad.

Ambas carrocerías ya están disponibles para su reserva en Audi Motor Pacífico, que invita a visitar sus instalaciones o contactar con su equipo para ser uno de los primeros en ver y probar esta nueva generación.