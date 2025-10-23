Mercedes-Benz Valdisa celebra el lanzamiento del nuevo CLA, el primer vehículo de una nueva era 100% eléctrica

El concesionario Mercedes-Benz Valencia ha celebrado el exitoso lanzamiento del nuevo CLA, un modelo que representa un hito en la historia de la marca. El evento, que se llevó a cabo en el vestíbulo del Palau de les Arts Reina Sofía, reunió a clientes, líderes de opinión y medios de comunicación locales para descubrir de primera mano el vehículo que "cambia las reglas del juego de la movilidad eléctrica". La presentación, en un ambiente donde predominó el color rojo y el diseño, puso en valor las características más destacadas del CLA, como su autonomía de hasta 792 kilómetros y su capacidad de carga rápida de 800V.

"El CLA es el inicio de una ambiciosa ofensiva de producto, la mayor en la historia de la marca", declaró David Gil, Gerente de Mercedes-Benz Valdisa. "Es mucho más que un modelo nuevo; es el primero de una nueva generación de automóviles eléctricos que definirán el futuro de Mercedes-Benz".

Antonio Soro y David Gil. / Mercedes-Benz Valdisa

Los asistentes pudieron vivir una experiencia inmersiva, que incluyó la exhibición de un CLA como una "celebrity" en una alfombra roja y la posibilidad de solicitar pruebas dinámicas de conducción para comprobar su tecnología y rendimiento. El evento sirvió para captar nuevos clientes y reforzar el compromiso de la marca con la innovación y la sostenibilidad.

Puntos destacados del nuevo Mercedes-Benz CLA

Inteligencia y conectividad: El nuevo CLA es el Mercedes-Benz más inteligente de la historia, ya que es el primer vehículo que funciona completamente con el sistema operativo Mercedes-Benz (MB.OS). Este sistema se actualiza de forma periódica por aire, lo que mantiene el vehículo actualizado durante años. El nuevo asistente virtual MBUX utiliza inteligencia artificial de Google Gemini y Microsoft ChatGPT40, lo que le permite mantener diálogos complejos y de varios turnos con el conductor.

Eficiencia y rendimiento: El CLA con tecnología EQ es el "coche de un litro" de la era eléctrica. Con un consumo de energía combinado de 12,2-14,1 kWh/100 km, ofrece una autonomía de hasta 792 km según el WLTP. Su arquitectura eléctrica de 800 voltios permite una carga rápida, recuperando hasta 325 km de autonomía en solo diez minutos. Además, cuenta con una transmisión de dos velocidades que contribuye a un excelente rendimiento y eficiencia en todas las situaciones.

Detalle del nuevo CLA. / Mercedes-Benz Valdisa