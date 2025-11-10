Hyundai Autiber Motor reabre renovadas instalaciones de venta y posventa en el centro de Valencia

Autiber Motor, concesionario y servicio oficial Hyundai en Valencia, anuncia la reapertura de sus instalaciones situadas en la calle Literato Azorín, 9, en pleno barrio de Ruzafa, tras unas semanas de cierre para un proceso de renovación y modernización. El centro cuenta con un taller totalmente equipado y una exposición de vehículos nuevos Hyundai, donde los clientes pueden descubrir y adquirir los últimos modelos de la marca. Además, su ubicación céntrica lo convierte en un espacio fácilmente accesible en transporte público, lo que facilita la visita tanto para clientes Valencia como del resto de la provincia.

La experiencia Hyundai más completa en Valencia con Autiber Motor

El taller de Autiber Motor ofrece todos los servicios oficiales de Hyundai, incluyendo reparaciones de mecánica general, mantenimiento integral, diagnosis electrónica avanzada y un servicio especializado de carrocería y pintura. Las instalaciones, incorporan la tecnología más avanzada del sector, con equipos de diagnóstico de última generación, áreas específicas para vehículos eléctricos e híbridos y zonas de trabajo diseñadas para optimizar la eficiencia y la precisión en cada intervención.

El espacio se ha concebido para ofrecer una experiencia cómoda y transparente al cliente. Dispone de una recepción de taller, zonas de espera confortables y un servicio de atención personalizada que acompaña al cliente durante todo el proceso, desde la cita previa hasta la entrega del vehículo. Todo el equipo técnico de Autiber Motor está formado y certificado por Hyundai España, garantizando la aplicación de los estándares oficiales de la marca y el uso exclusivo de recambios originales Hyundai.

Todo el equipo técnico de Autiber Motor está formado y certificado por Hyundai España. / ED

Además, el área de carrocería cuenta con cabinas de pintura de última generación, herramientas de reparación específicas y un sistema de control de calidad que asegura un acabado impecable, tanto en pequeñas reparaciones como en intervenciones estructurales más complejas.

Destacar que el servicio posventa ha sido reconocido con la certificación Hyundai PRO Lean, un distintivo que acredita la excelencia en sus procesos de postventa. Este reconocimiento, otorgado por Hyundai, avala la implantación de un sistema de trabajo basado en la mejora continua, la optimización de recursos y la máxima eficiencia operativa.

Gracias a esta certificación, Autiber Motor reafirma su compromiso con la calidad del servicio, la satisfacción del cliente y la innovación en sus procesos, consolidándose como un referente dentro de la red oficial Hyundai.

Con esta reapertura, Autiber Motor refuerza su compromiso con los clientes Hyundai en Valencia, poniendo a su disposición un taller moderno, eficiente y sostenible, capaz de ofrecer un servicio técnico de primer nivel. Todo ello, integrado en un mismo espacio que combina la confianza del servicio posventa oficial con la posibilidad de estrenar un vehículo nuevo Hyundai sin salir del concesionario.

Descubre toda la gama de vehículos Hyundai en pleno barrio de Ruzafa

La exposición de vehículos nuevos Hyundai cuenta con las últimas novedades de la marca, entre las que destacan el Hyundai Tucson, el SUV más vendido de la gama Hyundai; el Hyundai Kona, un modelo versátil y urbano con versiones híbridas y eléctricas; y el nuevo Hyundai Inster, la gran apuesta 100% eléctrica para la movilidad sostenible en ciudad pensado para quienes buscan un coche compacto, ágil, moderno y con etiqueta cero emisiones que cuenta con una autonomía de hasta 518 km en ciudad.

El nuevo Hyundai Inster en las instalaciones de Autiber Motor. / ED

Además, los clientes pueden acceder a opciones de financiación y asesoramiento personalizado para elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades.

De este modo, Autiber Motor consolida su posición como referente en la red Hyundai en Valencia, proporcionando una experiencia completa que abarca desde la compra hasta el mantenimiento del vehículo.

Los clientes pueden solicitar cita previa o más información a través del teléfono 963749213 o en la web.

Autiber Motor es el concesionario y servicio oficial Hyundai en Valencia, con una amplia trayectoria en el sector de la automoción. Ofrece soluciones integrales de venta, mantenimiento y reparación de vehículos, apostando por la innovación, la confianza y la satisfacción de sus clientes. Además del centro de Ruzafa, Autiber Motor cuenta con otros dos establecimientos en Valencia: uno en Parque Albán (Burjassot), situado en la entrada a Valencia por la Pista de Ademuz, muy cerca del Palacio de Congresos, que ofrece tanto venta de vehículos nuevos Hyundai como una amplia selección de vehículos de ocasión certificados; y otro en Quart de Poblet, ubicado en la vía de servicio de la A-3, a tan solo cinco minutos de la parada de metro de Quart de Poblet, donde también se prestan servicios oficiales Hyundai y atención comercial personalizada.