Mercedes-Benz Valdisa organiza Jornadas de Venta Especial de Vehículos Seminuevos y Km0

Mercedes-Benz Valdisa, concesionario oficial de la marca, anuncia la celebración de unas Jornadas Exclusivas de Venta de Vehículos Seminuevos y Km0, una oportunidad única para adquirir un vehículo de alta gama con condiciones de financiación y precios inigualables.

Condiciones Exclusivas y Ventajas Únicas

Las Jornadas de Venta de Mercedes-Benz Valdisa se adelantan a las grandes ferias del automóvil, ofreciendo de manera anticipada precios sumamente especiales en una amplia selección de modelos garantizados.

Exposición de vehículos de ocasión de Mercedes-Benz Valdisa. / ED

La principal ventaja de esta acción, son los precios ventajosos, además ofrecen un Bono de Descuento Directo de hasta 2.000€ que se otorga a aquellos clientes que soliciten su cita previa para asistir al evento. Este bono se aplicará directamente sobre el precio final de la adquisición del vehículo.

Fechas: 20, 21 y 22 de noviembre

20, 21 y 22 de noviembre Horario: Jueves y viernes de 9:00h a 20:00h Ininterrumpida,Sábado 10:00h a 14:00h

Jueves y viernes de 9:00h a 20:00h Ininterrumpida,Sábado 10:00h a 14:00h Lugar: Centro de Vehículos de Ocasión de Massanassa (Avda. La Pista, 50)

Centro de Vehículos de Ocasión de Massanassa (Avda. La Pista, 50) Beneficio Especial: Precios inigualables y Bono de hasta 2.000€ de descuento directo por cita previa.

Cita Previa

Para garantizar una atención personalizada, acceder a los precios especiales y obtener el Bono de Descuento, es necesaria la cita previa.

Los interesados deben solicitar su asistencia a través del siguiente enlace

SOLICITAR CITA

Una vez realizada la solicitud online, el equipo de Mercedes-Benz Valdisa contactará con el interesado vía telefónica para confirmar la cita y hora de asistencia.