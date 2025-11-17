Škoda apuesta por la Comunidad Valenciana con un nuevo concesionario en Alzira de la mano de Motor Pacífico

Škoda continúa consolidando su crecimiento en la Comunidad Valenciana con la apertura oficial de un nuevo concesionario en Alzira, gestionado por Motor Pacífico Premium, empresa perteneciente al Grupo Ibérica.

A la rueda de prensa inaugural asistieron, por parte de la marca Škoda, el director general en España, Fidel Jiménez de Parga, y el director de Ventas, Carlos Calatayud. En representación de Motor Pacífico Premium participaron Fernando Núñez Rebolo, presidente del Grupo Motor Pacífico y de Grupo Ibérica, y Miguel Buendía, CEO del Grupo Motor Pacífico.

Antes de desplazarse a Alzira, los representantes de Škoda y Motor Pacífico, así como algunos medios de comunicación, tuvieron la ocasión de visitar las renovadas instalaciones de Škoda Motor Pacífico en Xàtiva.

La rueda de prensa tuvo lugar en el nuevo concesionario de Alzira y a ella asistieron, además de diferentes medios de comunicación locales, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez Gento, la diputada de Hacienda, Laura Sáez Martínez y la consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Durante el acto, Fidel Jiménez de Parga destacó: “Alzira y Xàtiva representan zonas de gran dinamismo dentro de la provincia de Valencia. Ambas localidades suman más de 75.000 habitantes, y constituyen un enclave idóneo para nuestra estrategia de capilarización”. Y añadió: “Este nuevo concesionario en Alzira supone un paso más en nuestro compromiso de ofrecer a los clientes valencianos una experiencia de marca moderna, cercana y sostenible, apoyándonos en socios de referencia como Motor Pacífico Premium.”

Los datos de matriculaciones reflejan el éxito de la marca en la región Entre 2022 y 2025, Škoda ha incrementado significativamente su presencia en la Comunidad Valenciana. En Alzira, la cuota de matriculaciones ha pasado del 0,7% en 2022 a casi un 3% en 2025, mientras que en Xàtiva ha crecido del 3,7% al 6% en el mismo periodo. Asimismo, Motor Pacífico cerró el ejercicio 2024 con una cuota de mercado del 3%, frente al 1,3% registrado en 2022, consolidando su posición como uno de los grupos de referencia en la red de Škoda en España.

Los concesionarios de Motor Pacífico Škoda en Alzira y Xàtiva ofrecen una moderna exposición de vehículos nuevos y de ocasión, un área de atención personalizada al cliente y un taller equipado con la última tecnología en diagnóstico y mantenimiento. Además, sus instalaciones adoptan el nuevo diseño corporativo de la marca, centrado en la digitalización y la sostenibilidad.