Omoda 5 SHS-H y Jaecco 5 EV conquistan Valencia en su presentación oficial

Más de 150 asistentes celebran la llegada a Valencia del Omoda 5 SHS-H y el Jaecco 5 EV, dos SUV que marcan un nuevo camino hacia la movilidad del futuro, y cuya premiere resultó ser un éxito rotundo.

El concesionario Omoda y Jaecco Himasa se vistió de gala este miércoles 19 de noviembre para acoger la primera edición del ‘OJ Premiere Day’, un evento que reunió a más de 150 personas, entre prensa especializada, influencers y clientes, en una velada que combinó innovación, estilo y diversión.

Durante tres horas, los asistentes disfrutaron de una experiencia única con catering, juegos interactivos, karaoke y ambientación temática, acompañando el descubrimiento oficial de los dos nuevos modelos de la marca: el Omoda 5 SHS-H, primer SUV híbrido no enchufable con etiqueta ECO, y el Jaecco 5 EV, el primer pet-friendly de la marca.

Omoda 5 SHS-H: la nueva era híbrida llega a Himasa Valencia

El nuevo Omoda 5 SHS-H redefine el concepto de vehículo híbrido gracias a su sistema de doble motorización eléctrica en sinergia con un motor 1.5T DHE diseñado específicamente para ofrecer la máxima eficiencia.

Omoda 5 SHS-H. / ED

Con 224 CV de potencia, un consumo combinado de solo 5,3 l/100 km y emisiones de 120 g/km, este modelo combina rendimiento y sostenibilidad bajo la etiqueta ECO. A través de su diseño futurista y su doble pantalla curva de 12,3 pulgadas, el Omoda 5 SHS-H encarna el lema «One car, two vibes»: dos personalidades en un solo vehículo. Además, con un precio de lo más competitivo: desde 23.990 €.

Jaecco 5 EV: potencia eléctrica y confort para toda la familia (mascotas incluidas)

Con 211 CV de potencia y etiqueta Cero Emisiones, el Jaecco 5 EV se posiciona como el primer SUV eléctrico pet-friendly certificado por TÜV SÜD, tras superar con éxito 32 pruebas individuales que avalan la calidad y seguridad de su habitáculo.

El modelo incorpora materiales antibacterianos como los asientos de PU semi-silicona Amway, que ofrecen una inhibición bacteriana superior al 99,9% y resistencia avanzada a las manchas.

Jaecoo 5 EV. / ED

Además, su control de olores y emisiones garantiza un ambiente saludable dentro del vehículo, protegiendo tanto a las personas como a las mascotas frente a compuestos nocivos.

El innovador Modo Mascota de este Jaecco 5 EV permite aclimatar el interior y bloquear el vehículo para dejar temporalmente a los animales con total seguridad, controlando temperatura, ventilación y cierre automático del techo. Esta gama parte de los 19.990€.

Una noche de estrenos, sorpresas y celebración

El ‘OJ Premiere Day’ no solo sirvió para presentar las novedades de producto, sino también para celebrar el hito de los 30.000 clientes de Omoda y Jaeccoen España, con la entrega especial de su vehículo al cliente afortunado. Asimismo, el evento contó con dos zonas temáticas: una inspirada en el mundo outdoor y pet-friendly (para el Jaewcco 5 EV) y otra de estilo futurista y tecnológico (para el Omoda 5 SHS-H).

Entrega del nuevo OMODA 5 SHS-H al cliente número 30.000. / ED

Como broche final, se desveló de forma sorpresa el impresionante Omoda 9 SHS en color negro mate, que entra en la campaña especial Black Fleet Novemberque tienen activa todo este mes de noviembre y que permite conseguir el renting del Omoda 9 SHS desde tan solo 599 euros al mes.

Y para aquellas personas que no estén interesadas en renting, tienen otra campaña activa solo este mes: el Black November, con descuentos de hasta 10.500 €, aplicados a todos los vehículos con etiqueta ECO y 0, entre ellos los nuevos vehículos desvelados en este gran evento.

Omoda y Jaecco Himasa Valencia: innovación, diseño y cercanía

El éxito del ‘OJ Premiere Day’ consolida la posición de Himasa como referente en la introducción de las nuevas tecnologías de Omoda y Jaecco, combinando movilidad sostenible, un diseño vanguardista y experiencias de marca únicas.

Éxito de asistencia en el I ‘OJ Premiere Day’. / ED

El concesionario invita a todos los interesados a descubrir de primera mano el nuevo Omoda 5 SHS-H y Jaecco 5 EV, disponibles ya en sus instalaciones de Sedaví (Calle Silla 8) y Torrent (Carrer de Picanya 40).