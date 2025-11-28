Levante Wagen presenta el nuevo Volswagen T-Roc

Levante Wagen ya cuenta con el nuevo Volkswagen T-Roc. El totalmente renovado B-SUV de la marca alamana fue ayer el protagonista en la exposición que este concesionario tiene en la Avenida del Cid 152, en Valencia, en lo que era su primera presentación al público.

Un estreno el del T-Roc que se celebró de manera simultánea en más de 50 concesionarios de la red comercial en toda España. El evento realizado en Valencia reunió a numerosos clientes, prensa y amigos de Volkswagen que fueron recibidos por todo el equipo de Levante Wagen, capitaneado por su director comercial, Ignacio Fernadez y Alex Fruhinsfeld, director gerente de Volkswagen y Volkswagen Vehículos comerciales, que descubrieron en primera persona el nuevo modelo.

Tras nueve años de éxito en el mercado, y más de dos millones de unidades vendidas en Europa, el T-Roc se renueva en profundidad para consolidar su papel como pilar estratégico de Volkswagen a nivel global. Un nuevo diseño, mucho más deportivo y elegante, más calidad y más tecnología definen esta nueva generación del modelo, que mantiene el carácter versátil y urbano que lo ha convertido en la referencia del segmento.

El nuevo modelo presenta una habitabilidad ampliada gracias a un aumento de espacio de 12 cm La gama arranca con motores eTSI mild hybrid de 48V con etiqueta ECO, disponibles en dos potencias de 116 y 150 CV, ambos con cambio DSG de 7 marchas. En los próximos meses se incorporará una versión HEV (full hybrid).

Asimismo, el T-Roc evoluciona con un interior completamente renovado con pantallas de hasta 12,9 pulgadas, control por voz "IDA" y asistentes de conducción de última generación. Este actualizado catálogo se articula en los acabados T-Roc, Más y R-Line, a los que se suman dos exclusivas ediciones limitadas de lanzamiento denominadas Launch Edition (400 unidades) y R-Line 1st Edition, con tan solo 400 y 600 unidades a la venta, respectivamente.

En España, toda la gama incorpora de serie cambio automático DSG de 7 velocidades, tracción delantera y motores eTSI mild hybrid.