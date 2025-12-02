Autiber Motor presenta todas las novedades eléctricas de Hyundai en la Feria del Automóvil 2025
Hyundai Autiber Motor estará presente en la Feria del Automóvil que se celebrará en Feria Valencia del 5 al 8 de diciembre de 2025, consolidando su papel como uno de los grandes protagonistas del certamen. Tras la gran acogida de la edición de 2024, el concesionario oficial Hyundai vuelve a la feria con una apuesta reforzada por la movilidad eléctrica.
Mario López
Autiber Motor expondrá las principales novedades de la gama eléctrica de Hyundai, entre ellas el nuevo Kona Eléctrico y la familia IONIQ (IONIQ 5, IONIQ 6 e IONIQ 9), reconocidos por su diseño avanzado, altas prestaciones y eficiencia energética. También se mostrarán opciones híbridas e híbridas enchufables para quienes buscan transiciones progresivas a la movilidad sostenible.
En esta edición, uno de los modelos eléctricos más esperados será el Hyundai INSTER, el nuevo urbano 100% eléctrico de la marca que destaca por su diseño compacto, su eficiencia y su sorprendente equipamiento tecnológico para su tamaño.
El INSTER se presenta como una solución ideal para la movilidad diaria, ofreciendo: Autonomía destacada en el segmento urbano, optimizada para trayectos metropolitanos; Carga rápida, que permite recuperar gran parte de la batería en un tiempo reducido; Conectividad avanzada, con pantalla digital, asistentes de conducción y compatibilidad con los principales sistemas multimedia y un Diseño moderno y funcional, con un interior sorprendentemente amplio pese a su formato compacto.
Gracias a su relación entre tamaño, autonomía y eficiencia, el INSTER aspira a convertirse en uno de los modelos eléctricos más competitivos del mercado urbano europeo.
Una de las muestras Hyundai más completas: nuevos, seminuevos y “km 0”
Además de las novedades eléctricas, Autiber Motor contará con una de las selecciones más amplias y variadas de vehículos nuevos, seminuevos y “kilómetro 0” que podrán verse en el certamen. Los visitantes tendrán la oportunidad de comparar en un mismo espacio las distintas motorizaciones, equipamientos y configuraciones disponibles dentro de la gama Hyundai, lo que facilita una elección más informada y adaptada a sus necesidades reales de movilidad.
La exposición incluirá la reconocida gama SUV —Tucson, Bayon, Kona y Santa Fe—, una de las más demandadas por su equilibrio entre espacio, seguridad y eficiencia. También estarán presentes los modelos urbanos y compactos i10, i20 e i30, ideales tanto para la conducción en ciudad como para viajes más largos. Asimismo, los asistentes podrán acceder a unidades con muy pocos kilómetros, vehículos procedentes de gerencia y flota, y modelos prácticamente nuevos con precios especialmente competitivos, todos ellos revisados y garantizados por el concesionario.
Además, el programa Hyundai Promise, presente en toda la gama de ocasión, aporta una garantía de entre 2 y 5 años, asegurando transparencia, confianza y una experiencia de compra completamente respaldada por el fabricante.
Autiber Motor, referente Hyundai en Valencia
Con su participación en la Feria del Automóvil 2025, Autiber Motor reafirma su posición como referente de Hyundai en la Comunidad Valenciana, acercando al público las últimas innovaciones de la marca coreana con todas las garantías oficiales.
Las instalaciones de Autiber Motor se encuentran en Parque Albán (Burjassot), en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Quart de Poblet y en Calle Literato Azorín, 9 (València).
