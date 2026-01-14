Kymco CV3 575: el escúter que desafía las reglas
Kymco redefine el concepto de escúter de tres ruedas con el lanzamiento del CV3 575, un modelo que encarna lo mejor del espíritu deportivo, sin renunciar a la seguridad, el confort y la posibilidad de ser conducido con carné de coche. Esta evolución del primer CV3, comercializado en Europa desde 2017, llega en primicia a España y lo hace como una propuesta única dentro del segmento L5e. Potente, estilizado y cargado de innovación, el nuevo CV3 está homologado para ser conducido por mayores de 21 años con permiso B, sin necesidad de carné de moto.
- Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
- La Aemet notifica un cambio de tiempo en Valencia y pone fecha al regreso de las lluvias
- Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
- La C. Valenciana tiene cerca de 90.000 viviendas en manos de grandes propietarios
- Un hotel ilegal y múltiples pisos turísticos saturan el mítico Edificio Roca en València
- El fondo Cerberus pone en venta más de 500 pisos en alquiler en Valencia
- La Policía investiga el suicidio de un niño de 9 años en Navidad en un municipio de Valencia
- Muere Ricard Pérez Casado, exalcalde de València