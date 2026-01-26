Toyota Valencia presenta el equipo ciclista Toyota Valencia – SAV Femenino

Las instalaciones de Toyota Valencia, situadas en Tres Cruces, 42, acogieron el pasado viernes a las 19:00 horas la presentación oficial del equipo ciclista femenino Toyota Valencia – SAV, en un acto que reunió a más de 100 asistentes vinculados al deporte, la empresa y la sociedad valenciana.

El acto, celebrado en el concesionario, ha contado con la presencia de representantes de Toyota Valencia, SAV Valencia, el cuerpo técnico y las corredoras que formarán parte del equipo durante la próxima temporada.

El evento supuso la puesta de largo de un proyecto deportivo que refuerza el compromiso de Toyota Valencia con el ciclismo y con el impulso del deporte femenino. A la presentación asistieron destacadas figuras del ciclismo profesional como Ángel Casero, Stefano Garzelli y Mathieu Hermans, entre otros referentes del sector.

La ceremonia estuvo conducida por Jose Mari Guajardo, reconocida como la voz del ciclismo, quien guio un acto dinámico y cercano que permitió conocer en detalle todos los elementos que formarán parte del equipo durante la temporada.

Durante la presentación se dieron a conocer el vehículo oficial del equipo, la equipación, las bicicletas y la plantilla completa de ciclistas que competirán este año bajo los colores de Toyota Valencia – SAV. Asimismo, el acto contó con la presencia de representantes de los principales patrocinadores del proyecto, entre ellos Francisco Carpio y Ricardo Martínez, que quisieron mostrar su respaldo a esta iniciativa.

Coche oficial del equipo ciclista femenino Toyota Valencia - SAV. / Toyota Valencia

Durante la presentación, Francisco Carpio, gerente de Toyota Valencia, destacó la importancia de apoyar iniciativas deportivas que compartan los valores de la marca: “Este proyecto representa perfectamente nuestra manera de entender el trabajo: compromiso, mejora constante y confianza en las personas. Apostar por el deporte femenino es apostar por el futuro.”

Por su parte, David Sánchez, director general del equipo ciclista, explicó los objetivos deportivos y la filosofía del proyecto, centrada en el desarrollo de las corredoras y en la consolidación de un equipo competitivo y con identidad propia.

La presentación concluyó con la presentación oficial de las deportistas y una foto de familia que simboliza el inicio de esta nueva etapa para el Equipo Ciclista Toyota Valencia – SAV Femenino, un proyecto que une deporte, valores y compromiso con la sociedad valenciana. Con esta presentación, Toyota Valencia consolida su apuesta por el deporte como motor de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación, reafirmando su voluntad de seguir apoyando proyectos deportivos de impacto en la ciudad y en la Comunitat Valenciana.