Mercedes-Benz Valdisa inicia el año con la campaña Fast Start y condiciones especiales en modelos clave de su gama
Mario López
Mercedes-Benz Valdisa lanza la campaña Fast Start, una iniciativa diseñada para comenzar el año con fuerza, acercando la experiencia premium de la marca a través de una oferta especial en algunos de sus modelos más demandados.
La campaña incluye los modelos CLA 250+ eléctrico, Clase A 180, GLA 250e y GLC 300de 4MATIC, que se ofrecen con cuotas mensuales especialmente competitivas y adaptadas a diferentes perfiles de cliente y necesidades de movilidad.
Modelos y condiciones destacadas:
- Mercedes-Benz CLA 250+ Eléctrico, desde 395 €/mes, con cargador e instalación incluidos.
- Mercedes-Benz Clase A 180, desde 295 €/mes.
- Mercedes-Benz GLA 250e, desde 295 €/mes, con cargador e instalación incluidos.
- Mercedes-Benz GLC 300de 4MATIC, desde 495 €/mes, con cargador e instalación incluidos.
Las ofertas contemplan una aportación inicial variable en función del modelo y están sujetas a la contratación del Seguro Mercedes-Benz C.S., no incluido en la cuota mensual.
Con Fast Start, Mercedes-Benz Valdisa continúa impulsando la electrificación de su gama, apostando por motorizaciones eléctricas y electrificadas que combinan eficiencia, confort, seguridad y tecnología, sin renunciar al carácter premium propio de la marca.
La campaña estará vigente hasta final de febrero y se desarrollará en todos los concesionarios Mercedes-Benz Valdisa.
Para más información sobre la campaña y sus condiciones, puede consultar AQUÍ
- Máximo Huerta: 'Cuidar es una manera de despedirse', el mensaje clave de su nueva novela
- La Aemet confirma cuándo llegará a Valencia lo peor del vendaval de viento que trae la borrasca Kristin: estas serán las zonas más afectadas
- Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9
- La Aemet vuelve a activar el aviso rojo en la península: dónde golpeará lo peor del nuevo temporal y cómo afectará a Valencia
- La diputación pone fin a las reducciones de jornada con salario íntegro para sus funcionarios
- Dos universidades valencianas se cuelan entre las 200 mejores de Europa
- La falta de recursos inclusivos obliga a un niño con discapacidad a quedarse en casa y sin clase
- La borrasca Kristin trae nieve a Valencia y complicaciones en algunas carreteras