Mercedes-Benz Valdisa inicia el año con la campaña Fast Start y condiciones especiales en modelos clave de su gama

Mercedes-Benz CLA 250+

Mercedes-Benz CLA 250+ / ED

Mario López

Mercedes-Benz Valdisa lanza la campaña Fast Start, una iniciativa diseñada para comenzar el año con fuerza, acercando la experiencia premium de la marca a través de una oferta especial en algunos de sus modelos más demandados.

La campaña incluye los modelos CLA 250+ eléctrico, Clase A 180, GLA 250e y GLC 300de 4MATIC, que se ofrecen con cuotas mensuales especialmente competitivas y adaptadas a diferentes perfiles de cliente y necesidades de movilidad.

Modelos y condiciones destacadas:

  • Mercedes-Benz CLA 250+ Eléctrico, desde 395 €/mes, con cargador e instalación incluidos.
  • Mercedes-Benz Clase A 180, desde 295 €/mes.
  • Mercedes-Benz GLA 250e, desde 295 €/mes, con cargador e instalación incluidos.
  • Mercedes-Benz GLC 300de 4MATIC, desde 495 €/mes, con cargador e instalación incluidos.
Mercedes-Benz GLC.

Mercedes-Benz GLC. / ED

Las ofertas contemplan una aportación inicial variable en función del modelo y están sujetas a la contratación del Seguro Mercedes-Benz C.S., no incluido en la cuota mensual.

Con Fast Start, Mercedes-Benz Valdisa continúa impulsando la electrificación de su gama, apostando por motorizaciones eléctricas y electrificadas que combinan eficiencia, confort, seguridad y tecnología, sin renunciar al carácter premium propio de la marca.

La campaña estará vigente hasta final de febrero y se desarrollará en todos los concesionarios Mercedes-Benz Valdisa.

Para más información sobre la campaña y sus condiciones, puede consultar AQUÍ

