Aquamotor 4x4 suma Livan y DFSK para reforzar su oferta junto a KGM en Valencia

Aquamotor 4x4 inicia una nueva etapa en Valencia al incorporar las marcas chinas, Livan y DFSK, que pasan a convivir con KGM, en sus instalaciones de la Avenida del Puerto 183 de Valencia. Las nuevas marcas cuentan con un espacio propio en el concesionario y con su particular servicio postventa.

Livan y DFSK concuerdan a la perfección con la filosofía de Aquamotor 4x4, ambas marcas son “compatibles” con su forma de entender el servicio al cliente, tal y como asegura su gerente, Jesús Garrido. Dicho de otra manera, la apuesta no consiste en restar protagonismo a KGM sino en ampliar las opciones para los clientes, ofreciendo los productos de dos de las marcas chinas que mejor relación calidad-precio-equipamiento ofrecen en la actualidad.

Livan X6 PRO / ED

Por ejemplo, el Livan más accesible arranca desde 14.999 euros financiado. Es un posicionamiento pensado para quien mira el presupuesto con lupa y, aun así, no quiere renunciar a tener un coche nuevo bien equipado y con el respaldo de un concesionario consolidado en Valencia. En DFSK disponen del modelo E5 Hibrido enchufable con 7 plazas y etiqueta CERO desde 27.999 euros financiado. Aquamotor 4x4 insiste en que el servicio postventa está certificado y garantizado, y lo presenta como una continuidad de lo que ya venía ofreciendo. En una fase como esta, en la que dos marcas nuevas aterrizan en un concesionario ya establecido, la postventa funciona como prueba de seriedad y confianza.

DFSK E5 INTELLIGENT / ED

Aquamotor 4x4 anuncia una campaña de lanzamiento de estas dos marcas. Durante febrero, habrá un descuento específico aplicado a cada modelo. No se plantea como una cifra única, sino como una ventaja que varía según el coche, en una especie de promoción de lanzamiento para impulsar las primeras operaciones y animar a que la gente conozca estas nuevas firmas.

De este modo, KGM mantiene su lugar en Aquamotor 4x4, mientras Livan y DFSK se incorporan ya operativas en el mismo concesionario y con una campaña de febrero para animar su aterrizaje. Y todo, con un mensaje claro por parte de Jesús Garrido: “estas marcas vienen a sumar y a ampliar nuestra oferta al cliente, sin cambiar nuestra filosofía de dar el mejor servicio”, algo importante en el caso de un concesionario que abrió sus puertas en 2009.